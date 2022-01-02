9 milyon turist Antalya’yı seçti

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Antalya turizmi, koronavirüs salgınının etkilerini 2021’de atarak, önemli toparlanma yaşadı. Kente, 2021 yılı 30 Aralık itibarıyla toplam 9 milyon 81 bin 502 yabancı turist geldi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık süreçte, Antalya Havalimanı’na 8 milyon 973 bin 785, Gazipaşa Havalimanı’na 107 bin 717 turist indi. 2020 yılına göre Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 164’lük artış yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde 15 milyon 211 bin turist sayısına ulaşan kent, bu yıla göre yüzde 40’a yakın kayıp yaşadı.

YÜZDE 41’İ RUSYA’DAN

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında, ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Antalya’ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya’dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, korona artçılarının kuvvetli şekilde hissedildiği 2021 yılının, dünya genelinde 2019’a göre yüzde 70 oranında kayıpla kapandığını aktardı.

PANDEMİYE RAĞMEN ARTTI

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Kısıtlamalarla geçen 2021’de turizm hareketliliğinin haziran ortasına doğru başladığını belirten Yavuz, “Üçüncü çeyreği oluşturan temmuz-ağustos-eylül aylarına sıkışan sezonda özellikle Akdeniz ülkeleri ön plana çıktı. İspanya ve Fransa’nın yaşadığı kayıplar rekor düzeylere varırken, Türkiye Antalya kozuyla ön plana çıktı” dedi. Yavuz, 2020 yılında 3.5 milyon turistin geldiği Antalya’nın, 5.5 milyon artışla 9 milyon turist sayısını aşarak, bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında artışla Akdeniz destinasyonları içinde en çok turist alan şehir olduğunu söyledi.