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Ekonomi
Haber Giriş: 16.02.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

89 yaşında vefat etti! Mirası ortada kaldı... Hayrünissa Teyze'nin varisleri aranıyor

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
89 yaşında vefat etti! Mirası ortada kaldı... Hayrünissa Teyze'nin varisleri aranıyor

Hayatının son 16 yılını İsviçre'nin Basel şehrinde geçiren Hayrünissa Güngör Sayın 2019 yılında vefat etti. Vefatının ardından Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın servetinin varislerini aramaya başladı.

İsviçre’nin Basel şehrinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden Hayrünissa Güngör Sayın’ın varisleri İsviçre Hükümeti tarafından gazete ilanıyla aranmaya başlandı.

Bursa’nın Tirilye beldesi nüfusuna kayıtlı olan Hayrünissa Güngör Sayın 89 yaşında hayata veda etti.

Vefatının ardından mirasının intikal edeceği kişileri bulmaya çalışan Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım’ın öncelikle tüm varislerine, yoksa ebeveynleri olan Hüseyin Avni Sayın ve Nadire Sayın’ın varislerine, onlar da bulunamazsa büyük annesi ve büyük babasının soyundan gelenlere çağrı yaptı.

Varislerin 4 Şubat 2021 tarihine kadar soy kütüğünü kanıtlayan bir belge eşliğinde Basel Şehri Miras Dairesi’ne başvurması gerekiyor. Konuya ilişkin yazışmalar Almanca veya İngilizce olarak kabul edilecek.

Sayın 2003 yılından bu yana İsviçre’nin Basel şehrinde yaşıyordu.

İşte gazeteye verilen ilan:

89 yaşında vefat etti Mirası ortada kaldı... Hayrünissa Teyzenin varisleri aranıyor

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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