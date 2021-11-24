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81 ülkeye 100 milyon dolarlık ihracat yaptı

#Sarsılmaz#Silah#İhracat
81 ülkeye 100 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde önemli bir ivme yakaladı. İç talebin yanı sıra bir ülkeye de ihracat yapan onlarca firma önemli bir büyüme yakaladı.

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Sektörün köklü oyuncularından biri de Düzce’de bulunan 65 dönümlük tesiste üretim yapan Sarsılmaz Silah Sanayi. Şirketin kuruluşu 1880’lere dayanıyor. Ailede şimdilerde 4’üncü kuşak yönetimde. Şirketlerinde çalışan toplam 2 bin kişinin yüzde 10’unun mühendis olduğunu kaydeden Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, bir grup basın mensubu ile bir araya geldiği toplantıda, yerli üretimin önemli bir ivme kazandığını vurguladı. 81 ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aliş, yakın ithal edilen bir çok ürünü artık üretebilir konuma geldiklerini kaydetti.

CARİ AÇIĞA OLUMLU ETKİ

Yakın zaman öncesine kadar bir çok ürünün ithal edildiğini vurgulayan Aliş “Ülke olarak ithal ettiğimiz ve karşılığında milyonlarca dolar döviz ödediğimiz ürünlerin daha da kalitelisini fabrikamızda üreterek hem paramızın ülkede kalmasını hem de rekabetçi fiyatlarla temin edilmesini sağlıyoruz” dedi. “Aliş, konuşması-nın devamında “Önümüzdeki yıl ihraç edilecek Atak 1 helikopterinin ilk 30 adet topunun teslimatını yapacağız. Kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçileceği gibi, yapacağımız ihracat ile de cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız” diye konuştu.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 90’A ÇIKTI

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SAVUNMA sanayiinde ciddi bir sıçrama yaşandığını söyleyen Aral Aliş şunları kaydetti: “Sektörün yerlilik oranı yüzde 90’lara ulaştı. 3 milyar doların üzerinde ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan sektör yüksek katma değerli ihracat konusunda da ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin toplam ihracattaki kilogram fiyatı ortalaması 1.5 dolar, savunma sanayiinde ise 65 dolar seviyelerinde. Sarsılmaz olarak bizim ihracat kilogram birim fiyatımız ise 200 doların üzerinde. Rekabetin yoğun olduğu ABD pazarına 60 milyon dolarlık ihracat yaptık.”

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#Sarsılmaz#Silah#İhracat

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