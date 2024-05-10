81 İlde 81 Orman Projesi yeniden hayata geçiyor

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Bu konuda çok büyük faturalar ödedik. Hatırlarsınız mutlaka 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen “81 İlde 81 Orman” Projesi vardı. Çok da işe yaradı. Dikim sahalarının yüzde 84’ünde başarı sağlandı. Şimdi proje müthiş bir işbirliğiyle tekrar başlıyor. Önceki gün bu işbirliğinin tanıtım toplantısına katıldım. Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak “81 İlde 81 Orman” projesini yeniden hayata geçiriyor. Yine Orman Bakanlığı ve TEMA Vakfı ile birlikte elbette. Proje kapsamında beş yılda 81 ilde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Projenin duyurusunu Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın bizzat yapması bankanın işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Aran konuşmasında işe Samsun ve Erzincan’dan başlayacaklarını söyledi. “Her ilimizde bölge halkıyla, çalışan ve emeklilerimizle, çocuklarımızla şölen havasında bu dikimi yapacağız” dedi.

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Her bir ağaç, bir nefes. Nefes aldıran bütün işbirlikleri, bütün projeler çok kıymetli. Projeyi yakından takip edeceğiz.