8 balonbalığı türünü avlamaya destek kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklenerek 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını söyledi. Geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının Türkiye’de bulunan irili ufaklı sekiz balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, balon balığı desteklemesi kapsamında balon balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını kaydetti. Pakdemirli, “Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2.5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2.5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5.5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz” dedi. Desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağını söyleyen Pakdemirli, “3 yılda 16.5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek” diye konuştu.

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