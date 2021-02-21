750 bin koyun projesi meyvelerini vermeye başladı

Ağrı Valisi Osman Varol, kentte başlatılan projenin ilk etabında 14 çiftçiye ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkânı ile 1.200 koyun dağıtıldığını, çiftçilerin koyun sahibi olmanın sevincini yaşadığını belirtti. Ağrı´nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyünde projeden faydalanarak 100 koyun alan çiftçi Fesih Taşdemir´in işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise projeye Ağrılı çiftçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirtti.

HEDEF 2.5 MİLYON

Engin, “Şu ana kadar proje kapsamında 4 bin 800 adet koyunu temin ettik. Bugüne kadar 3 bin 300 çiftçimiz bu projeye başvuruda bulundu” dedi.Hayata geçirecekleri ek projelerle birlikte Ağrı´daki küçükbaş hayvan varlığını 2.5 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Engin, şunları söyledi: “2021’de hedefimiz 150 bin koyun dağıtmak ve nihayetinde 5 yılın sonunda 750 bin koyunu dağıtmış olmak. Nihai hedefimiz Ağrı´da 1 milyon 400 bin civarında olan koyun varlığımızı 2.5 milyonun üzerine çıkarmak. Şu anda çiftçilerimiz heyecanla projenin devamını bekliyor.

70 KOYUN DOĞUM YAPTI

420 olan koyun sayısının 106 koyuna kadar düştüğünü ifade eden Fesih Taşdemir, destekle yeniden 206 koyunluk bir sürüye sahip olduğunu söyledi. Taşdemir, “Koyunlarımız kuzu vermeye başladı. 70 koyunumuz doğum yaptı. Bu destekle aldığımız faizsiz ipoteksiz kredi borcunu 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü iyi bir verim aldık. Buradaki vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin hepsine projeden faydalanmaları konusunda çağrı yapıyorum” dedi.