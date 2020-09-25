700 milyon TL’lik projeye tüketici karar verdi

Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların konuttan beklentileri değişti. Bahçesi, balkonu olan, az katlı ve ferah evlere ilgi arttı. Önümüzdeki dönemde yeni konut projelerinde bu özelliklerin öne çıkması bekleniyor. Bu projelerden birini de Özak GYO hayata geçiriyor. İstanbul Göktürk’te 22 dönüm arsada 157 konutluk ‘Özak Göktürk’ projesinin inşaatına başladığını dile getiren Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, yol haritasını potansiyel müşterilerin çizdiğini ifade etti. Akbalık, “Tüketicilerin sesini, beklenti ve ihtiyaçlarını derinlemesine bir şekilde dinledik, kapsamlı bir saha çalışması yaptık. Birebir görüşmeler, anket çalışmaları, özel grup toplantıları sonucunda öngörülerimizi destekleyen bulgulara ulaştık” şeklinde konuştu.

NASIL BİR EV İSTENİYOR?

Doğa ile iç içe olmak, yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, bahçeye açılan geniş evlerde zaman geçirmek gibi beklentilerin öne çıktığını söyleyen Akbalık, “İnsanlar huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamlarda sosyalleşmek, komşuluk kültürünün yeniden şekillendiği sıcak bir sosyal çevrede, gerektiğinde evi hem bir yaşam alanı hem de bir çalışma alanı olarak kullanabilmek istiyor. Bu da, sosyal yaşama kolaylıkla ulaşılabilen bir lokasyonda, tüm beklentilere cevap veren konutlara, ferah yaşam alanlarına olan ilginin giderek artmasına neden oluyor” dedi. Pandeminin de insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirten Akbalık, “Projemizi daha pandemi yokken, tasarladık. Yani salgın öncesinde de tüketicilerin beklenti ve taleplerinin bu yönde şekilleneceğini öngörüyorduk. Pandemi bu talebi çok daha güçlü ve hızlı bir hale getirdi” diye konuştu.

BİR ARSA DAHA VAR

Projede arsa alanın 4’te 3’ünü yeşile ayırdıklarını belirten Akbalık, “İstesek bu alanda 300 konut yapabilirdik ama tercih etmedik” dedi. İnşaatı başlayan projede teslimlerin 2022’nin ilk çeyreğinde yapılacağını belirten Akbalık projenin konumu için de şunları söyledi: “Özak Göktürk’ten, Levent’e ve Maslak’a 15, İkitelli’ye ise 20 dakikada ulaşmak mümkün. 2021 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan metro ile ulaşım kolaylıklarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.” Projeye yakın bir noktada 12 dönüm bir arsaları daha olduğunu belirten Akbalık, gelen taleple bu alanda yapılacak projeyi de öne çekeceklerini ekledi.

‘EVLERİ SATARKEN SEÇİCİ OLACAĞIZ’

PROJELERİNİ ‘terzi dikimi’ bir anlayışla tasarladıklarını belirten Ahmet Akbalık, “Sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız. Bu nedenle dairelerimizin satışı konusunda da seçici davranacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir ekonomik konjonktüre rağmen seçici olacağız. Mesela yabancılar ev almak istedi ama satmadık” dedi. Projeye ciddi bir ön talep aldıklarını belirten Akbalık, 700 milyon lira hasılat bekledikleri projede tüm konutları 6 ayda satmayı hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar birçok markalı konut projesine imza attıklarını belirten Akbalık bundan sonraki tüm projelerinde ‘Özak’ markasını kullanacaklarını da dile getirdi.

GÖKTÜRK’TE FAZLA ALAN KALMADI

Göktürk'te nitelikli bir proje geliştirecek çok fazla alanın kalmadığını söyleyen Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise “Bu durum Özak Göktürk’ün getiri potansiyeline önemli bir değer katıyor” dedi. Keresteci projede metrekare başlangıç fiyatının 18 bin lira olduğunu ifade etti. Özak Göktürk Mimari ve Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar ise projeyi şöyle anlattı: “Bahçe, geniş balkon ve geniş teraslarda oluşturduğumuz doğal peyzaj alanları ile evlerin kendilerine ait yeşil alanları olmasını sağladık. Bu alanlar her katta bahçe katı hissi yaratacak. Projede daire içlerinin de kullanışlı ve verimli olmasına özen gösterdik.”