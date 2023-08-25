7.5 puanlık artış ne anlama geliyor

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Karar sonrası öne çıkan yorumlardan biri de temmuz ayı sonunda Merkez Bankası’na atanan üç başkan yardımcısı Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın etkilerinin görülmesine ilişkindi.

Merkez Bankası’nın şahin kararına, piyasaların tepkisi de sert oldu. Hem dolar/TL’de hem de Euro/TL’de düşüş yüzde 5’e yaklaştı. Karar öncesi 27.22 seviyesinde olan dolar/TL’de kararın hemen ardından hızlı bir düşüş görüldü ve kur 26.81 seviyesine çekildi. Kapanışta ise 25.83 seviyesi kaydedildi. Euro/TL ise 29.62 seviyesinden 27.52 seviyesine geriledi ve kapanışta 28.14 oldu.

BIST100’de ise kararın hemen ardından hızlı bir yükseliş kaydedildi ve 7.700 seviyelerindeki borsa gün içinde en yüksek 7.872 seviyesini gördü. Bankacılık ise yüzde 9’a yaklaşan yükselişle, öne çıkan sektör endeksi oldu. Borsa İstanbul günü yüzde 1.45 düşüşle 7.491 puandan tamamladı.

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1- Normalleşme için önemli bir eşik

2- Türk lirasına güven tazelenecek

3- Net rezervlerdeki düşüşü önlemeye destek

4- Enflasyonla mücadelede kararlı duruş

5- Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde yön yukarı çıkacak

6- Yabancı yatırımcı için pozitif bir mesaj

TEPAV DİREKTÖRÜ EKONOMİST DR. BURCU AYDIN ÖZÜDOĞRU:

NORMALLEŞME İÇİN ÖNEMLİ BİR UMUT IŞIĞI

Merkez Bankası’nın politika faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarma kararı piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde oldu. Bu karar, özellikle son dönemde TL üzerinde artan baskıyı azaltmak ve Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerindeki düşüşü önlemek adına oldukça faydalı bir karar. Bugünkü faiz kararı piyasalara para politikasında normalleşme konusunda önemli bir umut ışığı verdi. Ancak Merkez Bankası’nın bugün almış olduğu yüzde 25’lik politika faiz kararı aslında bankadan haziran ayında beklenen faiz oranıydı. Bu kararın zamanında alınmaması kaynaklı yaşanan kur şokları enflasyon üzerinde zıplamaya yol açmış ve yine bu dönemde gelen ücret artışları ve dolaylı vergi artışları kaynaklı enflasyon beklentileri yüzde 60 civarına yükselmişti. Böyle bir konjonktürde Merkez Bankası’nın atması gereken ilave adımlar uzun süreçli ve oldukça maliyetli olacaktır. TCMB’nin yeni başkan yardımcılarının PPK üzerindeki etkisi pozitif oldu.

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IN TOUCH CAPİTAL MARKETS ANALİSTİ PIOTR MATYS:

TL’DEKİ YÜKSELİŞİN BAŞLANGICI OLABİLİR

TCMB piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşarak, yatırımcılara faiz oranlarını yükselterek enflasyonu dizginlemeye kararlı olduğuna dair çok güçlü bir mesaj verdi. Karar, TL’ye olan güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım. Türk lirasındaki yükselişin dünkü performansı, önümüzdeki haftalarda devam edecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugünkü faiz kararını değerlendirmesi durumunda yapacağı açıklamalar da son derece önemli olacak. Eğer bugünkü karar için destek açıklaması gelirse, yatırımcıların kısa vadede TL’ye olumlu bir bakış açısıyla yaklaşması muhtemel.

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ATA PORTFÖY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BATUHAN ÖZŞAHİN:

METİNDEKİ MESAJLAR OLDUKÇA ŞAHİN

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu yeni üç üyesiyle birlikte uzun zamandan sonra ilk defa piyasaları şaşırtarak politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi yüzde 20’ydi. Toplantı metnindeki dikkat çeken mesajlar oldukça şahin. Borsanın ilk tepkisi de pozitif oldu. Tabii ki bu piyasadaki tüm faizleri, kredi kartı faizlerinden ticari kredi faizleri ne kadar, her türlü faiz oranını yukarıya doğru çekecek. Yani borçlanmak daha pahalı hale gelecek. Ama ümit ediyoruz ki bununla birlikte dezenflasyon süreci başlar ve enflasyonun yüzde 60’ların üzerine çıkmasından sonra önümüzdeki sene yüzde 30-35 bandına gerilemesini görüyor olabiliriz. Sabah 420’lerde olan CDS seviyesinin de olan 382’ye kadar gerildiğini görüyoruz. Bu hem yabancı yatırımcılar hem de piyasalar açısından orta vadeli olarak çok iyi bir gelişme olacaktır.

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