63 milyon dolarlık satın alma

Akkim Kimya, Aydın’da faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya’yı 63 milyon dolarlık anlaşmayla bünyesine dahil etti. Satın alma işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içerisinde onay vermesi bekleniyor. Akkim bünyesine dahil olan USK Kimya, dünyanın önde gelen karboksimetil selüloz (CMC) üreticileri arasında. 2001 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan şirket, yıllık 40 bin tona varan üretiminin yüzde 80’inini ihraç ediyor.

‘İHRACATI KATLAYACAK’

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, “USK Kimya’nın Akkim ile birleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yatırım kararını alırken USK’nın ihracattaki gücü ve yurtiçindeki açık ara pazar hâkimiyeti ve ‘know-how’ kabiliyetini göz önünde bulundurduk. Akkim’in hizmet verdiği sektörlere paralel müşteri portföyü ile üretim süreçleri ve tedarik zinciri aşamasındaki sinerjinin, bize artı değer katacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki tarafa ve kimya sektörüne hayırlı olmasını dilerim” dedi.