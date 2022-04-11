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60 yıllık ‘Japon’ resmen Bursalı

#Mitsubishi#Otomobil#Nissan
60 yıllık ‘Japon’ resmen Bursalı

Japon Mitsubishi’nin ilk kez 1962 yılında üretmeye başladığı B segmentindeki küçük otomobili Colt’un, Bursa’daki Oyak Renault fabrikalarında üretileceği kesinlik kazandı.

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Renault Group’tan yapılan açıklamada, yeni nesil Colt’un tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretileceği belirtildi. Yeni araç 2023’ün 4’üncü çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi. Yeni nesil Mitsubishi Colt’un gösterilen ilk görüntüsü tasarım çizgileriyle Clio’ya benziyor. Modelin tıpkı Clio’da olduğu gibi benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle pazara sunulması bekleniyor. Öte yandan, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı geçtiğimiz dönemde rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni işbirliği modeline geçtiğini ve hedef pazarlara yönelik ortak üretim stratejisini izleyeceğini açıklamıştı. Son dönemde özellikle Renault ve Mitsubishi’nin üretim stratejilerindeki işbirlikleri dikkat çekiyordu. Bursa’da üretilecek Colt’un hemen öncesinde iki şirket, ASX isimli SUV modelde de benzer bir strateji izledi.

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#Mitsubishi#Otomobil#Nissan

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