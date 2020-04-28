6 milyar TL'lik nefes

TOBB Nefes Kredisi yeniden devreye alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı. TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’nin tanıtım toplantısı, birlik merkezinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla yapıldı. Birçok ülke henüz salgına gereken cevabı veremezken Türkiye’nin “Ekonomiyi nasıl tekrar normale döndürürüz?” diye tartışmaya başladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Daha önce 6 kez ‘Nefes Kredisi’ projeleriyle KOBİ’lere ‘nefes’ olduk. Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak. İlk olarak projemizi Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. ‘Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız’ dediler. Fikrimizi Denizbank’a açtığımızda, her zaman olduğu gibi ‘Biz varız.’ dediler. Kamu bankalarımızla görüştük, ‘2 hafta sonra biz de başlayabiliriz’ dediler.” Kredide toplam 100 bin işletmeye ulaşmak hedefleniyor.

KOBİ'LER YENİDEN NEFES ALACAK

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de, amaçlarının KOBİ’lere destek olmak olduğunu söyledi. Ateş “KOBİ’lere işyerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. TOBB ve KGF işbirliğiyle yapılan Nefes Projesi’nin öncü özel bankası olmaktan gururluyuz. Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7.5 faizli bir imkânı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ’lerimize yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek” ifadelerini kullandı. Banka olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ateş, başvuruda bulunan KOBİ’lerin hızla değerlendirmeye alınacağını ve kredilerin kendilerine arz edileceğini söyledi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, “Nefes Kredisi’ne en fazla katkı sağlayan oda olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı. Baran, şunları kaydetti: “Tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi’ne en fazla kaynak ayıran oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Üyelerimiz web sitemiz üzerinden başvurarak ‘Nefes Kredisi başvurusu içindir’ ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler.” Baran, üretim, ticaret ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge de alınabilir.

KREDİ HACMİ

TOBB ve 365 oda ve borsa tüm kaynaklarını Nefes Kredisi’ne aktardı. 6 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlandı.

LİMİTİ VE FAİZİ

Bir üye azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. TOBB Nefes Kredisi faizi yıllık yüzde 7.50 olacak.

ÖDEME KOŞULLARI

2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

HANGİ BANKALAR VERECEK

İlk aşamada Denizbank şubeleri aracılığı ile kullanılabilir. Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacak.