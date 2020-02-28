6 milyar dolarlık yatırım

Türkerler Holding, faaliyetlerine Ankara’da başlamış olmasına rağmen, özellikle Ege bölgesinde hayata geçirdiği projelerle adını duyurmuş durumda. İnşaat başta olmak üzere, sağlık ve enerji yatırımlarıyla da dikkat çeken Türkerler Holding’in Ege Bölgesi’nde İzmir Park Yaşam Mavişehir ve inşaatı devam eden Mahall Bomonti İzmir projeleri yer alıyor. 1.1 milyar Euro yatırım bedeliyle hayata geçen Bayraklı-İzmir Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 3’üncü Hastanesi olma özelliği taşıyor.

KARMA PROJELER

İnşaat sektöründe, 1993 yılından bu yana, gayrimenkul geliştirme projeleri başta olmak üzere taahhüt ve su arıtma-dağıtım alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat sektöründe Türkerler Holding olarak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de fark yaratacak karma projeleri hayata geçiriyoruz. Ankara’da yer alan ve yaşamın başladığı Mahall Ankara ve İzmir’de yükselmeye başlayan Mahall Bomonti İzmir, Türkiye’nin önemli projeleri arasında yer alıyor. İstanbul’da ise Çiftçiler Holding ortaklığıyla inşaatına başlanan Çiftçi Towers da bulunduğu lokasyona kattığı değerle dikkat çekiyor. Teknik kapasitemiz, finansal gücümüz, kalite güvencemiz ve inşaat sektöründe lider markalarından biriyiz. Kamusal hizmetlerin sunulmasında alternatif bir finansman yöntemi olarak ortaya çıkan Kamu Özel Sektör İşbirliği projelerini, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda yaygın olarak görmekteyiz. Türkerler olarak bu kapsamda sağlık sektöründe Ankara Etlik, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri projelerimizle toplam 2.4 milyar Euro yatırım yapmaktayız” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Enerji yatırımlarından da bahseden Türkler, “Enerji alanında ise üretim, dağıtım ve ticaret alanlarında hizmet veriyoruz. Enerji yatırımlarımız rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik gibi, özellikle sürdürülebilir enerji kaynaklarını kapsamaktadır. Bu alanda son dönemde yatırım tutarı 1 milyar doları aşan, YEKA Rüzgar Enerjisi projesini de hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA), bir kısmı Ege bölgesinde olan Türkiye’nin 5 ilinde toplamda 1000 megavatlık rüzgâr enerjisi santralini kapsıyor. Bunun yanı sıra İzmir Tire’de yer alan rüzgar enerjisi santralimiz ve Manisa Alaşehir’deki jeotermal enerji santrali de bölgede önemli bir güç sağlıyor” diye konuştu. Kazım Türker, Türkerler Holding’in , 2,4 milyar dolar net varlık değeri ve 6 milyar dolar yatırım bedeliyle 15 bin kişiye istihdam sağladığını da ekledi.

Türkerler Holding, sağlık alanında Türkiye’de 3 milyar dolarlık yatırım yapıyor. 3 bin 577 yatak kapasitesi ile birlikte Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, 1 milyon 215 bin metrekare kapalı alanı ile toplam 9 adet hastaneden oluşuyor. İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü ise 2 bin 60 yatak kapasitesi ile 573 bin metrekare kapalı alanda 6 adet hastaneden meydana geliyor. Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nde de 353 bin metrekare kapalı alanda 1180 yatak kapasiteye sahip toplam 6 adet hastane bulunuyor.

İZMİR’E YENİ YAŞAM ALANI

Türkerler İnşaat’ın Mahall Bomonti İzmir projesi Alsancak limanının karşısında yer alıyor. Proje, sağlık, eğitim merkezlerine olan yakınlığı ve ulaşım ağlarına olan bağlantılarıyla İzmir’in yeni çekim merkezi olmayı hedefliyor. Adını konumlandığı bölgedeki Bomonti fabrikasından alan proje, tarihsel önemi kadar devam eden inşaatı sırasında tarihi dokuyu koruyan çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Projede toplam 1100 adet konut, ofis ve ticari alanların yanı sıra Türkiye’de ilk defa bir yaşam alanında faaliyete geçecek orkestra çukuru bulunan bir opera ve tiyatro salonuna da yer alacak. İstanbul Bomontiada projesinin benzeri olarak hayata geçecek proje içerisinde yer alan birbirinden farklı restoran ve kafelerin yanı sıra yerli-yabancı sanatçıların konserleriyle yıl boyunca festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan Babylon da yine Mahall Bomonti İzmir bünyesinde İzmirlilerle buluşacak.