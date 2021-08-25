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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

6.3 milyar dolar hesaplara geçti

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6.3 milyar dolar hesaplara geçti

IMF’den ülkelere sağlanan 650 milyar dolar tutarındaki SDR’den (özel çekme hakkı) Türkiye’ye ait 6.3 milyar doların, pazartesi günü akşam saatlerinde hesaplara geçtiği öğrenildi.Rezerve etkisinin önümüzdeki hafta veriler açıklandığında görülebileceği belirtildi.

IMF 650 milyar dolarlık tahsisin 23 Ağustos tarihinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. SDR, IMF tarafından uluslararası likiditeyi desteklemek için oluşturulan ülkeler arası rezerv. Türkiye de 0.98 kotaya sahip. Merkez Bankası’nın döviz rezervinde yer alacak 6.3 milyar doların da önceki gün akşam saatlerinde hesaplara aktarıldığı belirtildi.

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