6.3 milyar dolar hesaplara geçti

IMF 650 milyar dolarlık tahsisin 23 Ağustos tarihinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. SDR, IMF tarafından uluslararası likiditeyi desteklemek için oluşturulan ülkeler arası rezerv. Türkiye de 0.98 kotaya sahip. Merkez Bankası’nın döviz rezervinde yer alacak 6.3 milyar doların da önceki gün akşam saatlerinde hesaplara aktarıldığı belirtildi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın