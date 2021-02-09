59 yıllık Tukaş ortak arayışına girdi

Türkiye'nin önemli gıda şirketlerinden Tukaş stratejik ortaklık görüşmeleri için hareket geçti. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı ve ortaklık, stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi için Garanti Yatırım'a yetki verildiği duyuruldu.

1962 YILINDAN BU YANA FAALİYETTE

Tukaş Manisa Turgutlu merkezli olarak 1962 yılında kuruldu ve 1994 yılında halka açıldı. İlk kurulduğunda şirketin adı Turgutlu Konservecilik olmuştu. 2002 yılına gelindiğinde şirketin adı Tukaş Gıda olarak değiştirildi. Yüzde 34.27'si halka açık olan şirketin ödenmiş sermayesi 272.6 milyonken özsermayesi 383.7 milyon lira seviyesinde. Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun ana ortak olduğu şirket salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda ürünleri satışı gerçekleştiriyor.

BORSA GRAFİĞİ YATAY SEYREDİYOR

Tukaş hissesi 2019 yılı başında yükselişe geçmeye başladı. Uzun yıllar kuruşlu seviyelerde olan şirket 2019 yılından itibaren hızlı yükseliş yaşadı ve 18 Mayıs 2020 tarihinde 17.80 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Bu noktadan sonra ise hisse sert düşüş yaşadı ve son günlerde 10 lira seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık 9 ayda hisse yüzde 44'e yakın geriledi.







Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, potansiyel ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi yetkilendirmiştir.



Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.



Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."