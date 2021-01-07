500 bin çalışan için görüşmeler başlıyor

Taşeron çalışanların da dahil olmasıyla, bu yıl kamu toplusözleşmelerinde bir ilk yaşanacak. Kamu toplusözleşmeleri için masaya oturulduğunda yaklaşık 500 bin çalışan için müzakere edilecek. Böylece uzun yıllar sonra ilk kez kamuda toplusözleşme görüşmeleri yarım milyon çalışanı kapsayacak.

İKİ KATTAN FAZLA

Toplusözleşme kapsamındaki çalışan sayısı iki katından fazla artmış olacak. Ağustos 2019 tarihinde imzalanan son toplusözleşmede, kapsamda olan kamu çalışanı sayısı 180 binle sınırlıydı. Bu değişimin nedenini ise, taşeron çalışanların 2020 yılı itibariyle kendi sektörlerindeki sendikaların üyeliklerine geçmesi ve toplusözleşme kapsamına alınması oluşturdu. Bu çalışanların kendi alanlarındaki sendikalarına geçişleri kasım 2020 itibariyle tamamlandı.

ÜYE SAYILARI DEĞİŞTİ

Daha önce taşeron olan, 2017 yılında kadroya alınan çalışanların kendi alanlarındaki sendikalara yönelmesiyle birlikte, sendikaların üye sayılarında da ciddi değişiklikler oldu. Bu kapsamda üye sayısı en çok artan sendikalardan biri Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası oldu. Koop-İş Sendikası’nın üye sayısının yüz bini aştığı belirtiliyor. Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın üye sayısının da ciddi biçimde arttığı vurgulanıyor. Sendikaların üye sayıları bu ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanacak sendika istatistikleriyle birlikte netleşecek. Açıklanacak istatistiklerle kamu işçileri için masaya oturacak konfederasyon da netleşecek. Bir sürpriz olmaması durumunda bu yıl da kamu işçileri için Türk-İş’in masaya oturması bekleniyor.

8+6’DA ANLAŞMIŞLARDI

Hükümet ile Türk-İş, 2019-2020 dönemi toplusözleşme görüşmelerini, 2019 yılı ağustos ayında anlaşmayla sonuçlandırmıştı. Yapılan anlaşmayla, ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmasında mutabık kalınmıştı. Bu yıl içinse toplusözleşme masasının da bahar aylarıyla birlikte kurulması bekleniyor.