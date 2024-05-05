5 yılda 7 bin 500 çocuğa ulaşacak

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Geçen sene Kasım ayından bu yana Adıyaman’da Altınşehir İlkokulu’nun bahçesinde konumlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği, nisan ayı itibarıyla Şehit Mehmet Kılıç İlkokulu’nda eğitime başladı. Bu güne kadar 1.500 çocuğa ulaşan program ile 5 yılda 7 bin 500 çocukla bir araya gelineceği belirtildi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Bu eğitimlerin yıllarca devam etmesini hedefliyoruz. Eğitimlere bakarsak çocuklar mutlu, dolayısıyla biz de mutluyuz. Yıllardır eğitime destek veren bir grup olarak böyle bir eğitim projesi başlatmaktan gurur duyuyoruz. Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ının devamlılığını sağlayacağız” dedi.