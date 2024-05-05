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5 yılda 7 bin 500 çocuğa ulaşacak

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#YAŞAR Topluluğu#Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı#Ateşböceği Öğrenim Birimleri
5 yılda 7 bin 500 çocuğa ulaşacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

YAŞAR Topluluğu markalarından Pınar’ın Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne eklediği Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ı, Adıyaman’daki ikinci durağında çocuklarla buluştu.

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Geçen sene Kasım ayından bu yana Adıyaman’da Altınşehir İlkokulu’nun bahçesinde konumlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği, nisan ayı itibarıyla Şehit Mehmet Kılıç İlkokulu’nda eğitime başladı. Bu güne kadar 1.500 çocuğa ulaşan program ile 5 yılda 7 bin 500 çocukla bir araya gelineceği belirtildi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Bu eğitimlerin yıllarca devam etmesini hedefliyoruz. Eğitimlere bakarsak çocuklar mutlu, dolayısıyla biz de mutluyuz. Yıllardır eğitime destek veren bir grup olarak böyle bir eğitim projesi başlatmaktan gurur duyuyoruz. Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ının devamlılığını sağlayacağız” dedi.

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#YAŞAR Topluluğu#Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı#Ateşböceği Öğrenim Birimleri

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