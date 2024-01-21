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5 yılda 5 bin kadına kripto eğitimi verecekler

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#Binance Teknolojide Kadın Akademisi#Binance#KRİPTO Varlık Platformu
5 yılda 5 bin kadına kripto eğitimi verecekler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 07:00

KRİPTO varlık platformu Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle kurulan Binance Teknolojide Kadın Akademisi, 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedefliyor.

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Bu işbirliğinin finansal okuryazarlığı artırmak, kadınların kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitim alacaklar.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 47’Sİ KADIN

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, “Biz sadece bir ‘kripto varlık borsası’ değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz” dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise, “Bloomberg’in 2023 yılında yayınladığı verilere göre erkek yatırımcı oranı kripto’da yüzde 57 olsa bile 18-30 yaş arasındaki kripto yatırımcıların yüzde 47’si kadın. Yeni nesil kadınların kriptoya ilgisi oldukça yüksek. Web3’ü anlayan, bilen, hızlı bir şekilde buradaki fırsatları görerek yenilikleri hayata geçirebilen bireyler teknoloji çağında yarışa eminiz ki 1-0 önde başlayacaklar” diye konuştu.

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#Binance Teknolojide Kadın Akademisi#Binance#KRİPTO Varlık Platformu

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