5 milyar TL’lik üretim üssü

5 milyar TL’lik yatırımla mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB’lere geçişini kolaylaştıracak proje, mobilyacıları, otomotivcileri, inşaat ve otomobil yedek parça üreticilerini bir araya getirecek 3 bin 500 işyeri ile ‘üretim ve ticaretin kalbinin attığı merkez’ olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli üretim üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul’a çok yakın bir noktada kurulduğunu belirterek, “İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Milli Üretim ve Ticaret üssünün temelini, en geç temmuz ayı içerisinde atacağız” diye konuştu. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da, milli kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve sanayileşmenin kaynak, girişimci ve teşvik verimliliği üçgeninde yeniden modellenmesi temel prensibine dayalı bu projenin MÜSİAD’ın yeni dünya sisteminin gereklerine uygun olarak yapılandırdığı Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi’nin sorumluluğu altında gerçekleştirildiğini belirtti.

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