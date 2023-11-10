5 hissede 5 kişiye tedbir

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Yeni Gimat, Doğan Holding ve Türkiye Sigorta paylarının piyasasındaki işlemlerle ilgili Tolga Özkan Okay adlı yatırımcı hakkında 1 ay süreyle tedbirler uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO), Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) ve Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Tolga Özkan Okay adlı yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.

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EURO KAPİTAL VE AVRASYA PETROL'DE DE 4 KİŞİYE TEDBİR

Euro Kapital Yatırım ve Avrasya Petrol paylarının piyasasındaki işlemlerle ilgili Hasan Güner, Fırat Fırat, Kevser Fırat, Aydın Koçyiğit hakkında 3 ay süreyle tedbirler uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Hasan Güner, Fırat Fırat, Kevser Fırat, Aydın Koçyiğit adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/11/2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.