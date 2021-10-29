5 bin taksiye onuncu kez ret

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Toplantıdan, minibüs ve taksi dolmuştan taksiye dönüştürülen plakalar için, bir kereliğine sıfır araç zorunluluğunun kaldırılması kararı çıktı. UKOME toplantısının gündeminde iki ana konu vardı. İlki 5 bin yeni taksi teklifiydi. Teklif oy çokluğuyla onuncu kez reddedildi. İkinci önemli gündem maddesi ise, minibüs ve taksi dolmuştan taksiye dönüştürülen plakalar için araç alımıyla ilgiliydi. Taksiciler adına konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Sıfır araç bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Toplantıdan, yılbaşına kadar edinilmesi şartıyla, 2021 model ikinci el araç alımlarına onay çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, ikinci el araçların hiç kaza yapmamış olması şartını da karara ekletti. Karara göre, yılbaşına kadar taksi olacak araçlar ikinci el olarak satın alınabilecek. Yeni yıldan sonra taksi olacak araçlar için sıfır olma koşulu yine devam edecek.