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47 ilaç geri ödeme listesine alındı

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#SGK#İlaç#Geri Ödeme
47 ilaç geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 09:53

Sosyal Güvenlik Kurumu, 8'i yenilikçi kanser ilacı, 10'u yerli olmak üzere toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

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SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8’i yenilikçi kanser ilacı ve 10’u yerli toplam 47 ilaç daha alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı yer alırken, ödeme alanları genişletilen 12 adet kanser ilacı da yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle hastaların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişimi sağlanmış oldu.

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#SGK#İlaç#Geri Ödeme

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