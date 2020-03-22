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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

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46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuş durdurma kararı aldı.

Böylece karşılıklı uçuş durdurma sayısı 68’e çıktı. Rusya, Libya ve Katar ise tek taraflı uçuş durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararınca Türkiye’nin karşılıklı olarak uçuşlarını durdurduğu 68 ülke şöyle: “Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libnan, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün.”

Öte yandan Rusya, Libya ve Katar ise tek taraflı olarak Türkiye’ye uçuşlarını durdurdu. Rusya’nın 1 Mayıs 2020 tarihine kadar Türkiye’ye uçuşlarını durdurduğu öğrenildi.

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