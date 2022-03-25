45 ülkeye Balıkesir’i örnek gösterdi

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Türkiye’den, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı forumda; Azerbaycan, Gambiya, Nijer, Meksika, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Lübnan spor bakan yardımcıları ve birçok ülkeden üst düzey kişi de yer aldı. Sharif, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler desteğiyle yapılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nden bahsetti. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen Forum’da, geleneksel sporların ihyası için ortak bildiri imzalandı. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif; Etnospor Forumu’nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da teşekkür etti. Maimunah Mohd Sharif “BM ile ortak yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için gençlik faaliyetlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

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Bu noktada BM 75. Yıl Gençlik Merkezi’nin, Balıkesir’deki faaliyetleri öne çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin bu hususta desteklerini sunması gençler açısından fırsatlar oluşturacak niteliktedir. Hep daha iyisini yakalamak için gençliğe daha fazla fırsatlar sunmak gerekiyor” dedi. Ortak iş birliği faaliyetlerinden duyulan memnuniyeti de dile getiren Maimunah Mohd Sharif, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu’na şükranlarını ileterek konuşmasına son verdi. Geleneksel sporların yaşatılması ve gençlik faaliyetlerinin yol haritasının öne çıkarıldığı foruma Balıkesir damgasını vurmuş oldu.