45 gün serviste bekleyen araca park faturası

Haberin Devamı

OTOMOBİL yetkili servislerine tamir için bırakılan araçların zamanında teslim edilmemesi ile ilgili dikkat çeken bir dava açıldı. İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde geçen hafta açılan davada dosyasına göre, demir çelik ticareti yapan Yıldırım Öcal Kemaloğlu, Mart 2018’da lüks bir otomobil aldı. Anılan otomobilin günümüzdeki fiyatı 3,5 milyon TL. Aynı markadan daha önce de şirketi için 2 otomobil alan Kemaloğlu, yeni aldığı otomobilin tüm bakımlarını, satıcı firmanın yetkili servisinde yaptırdı.

45 GÜNDE TESLİM EDİLMELİ

Kemaloğlu, otomobili ile geçen 2 Mart günü kaza yaptı. Yağışlı havada yaşanan kazada araçta hasar oluştu. Lüks otomobil tamir için Eyüpsultan’daki yetkili servise teslim edildi. 2014’te çıkan “Satış Sonrası Servis Hizmetleri” yönetmeliğine göre, tamire bırakılan aracın 45 iş günü içinde sahibine teslim edilmesi gerekiyor.

Ancak aracın tamir süresi 4 ay kadar sürdü. İddiaya göre Kemaloğlu, otomobilinin akıbetini her sorduğunda aracın hazır olduğu yanıtını aldı. En son 25 Haziran’da otomobilini almak üzere yetkili servise giden Kemaloğlu’na görevli “Aracın klima sistemi çalışmıyor. Ön balataları 30 Haziran’da gelecek. Balata ve diskler değişmeden aracın kullanılması uygun değil” yazısı ile otomobili teslim etmek istedi. Duruma tepki gösteren Kemaloğlu aynı gün otomobili, satın aldığı şirketin Beşiktaş Dolmabahçe’deki satış yerine teslim etti.



Haberin Devamı

Bu süreçten sonra taraflar arasında yeni bir kriz başladı. Firma yetkilileri Kemaloğlu’na aracı alması çağrısında bulundu. Kemaloğlu ise, aylardır tamir edilemeyen araca artık güvenemediğini, test sürüşü için yurtdışından birilerinin getirtilmesini talep etti. Kemaloğlu’na verilen yanıtta bu durumun da söz konusu olamayacağı bildirildi.

YENİSİ İLE DEĞİŞTİRSİNLER

Taraflar arasındaki krizin çözümü için en son arabulucu devreye girdi. Ancak taraflar anlaşmadı. Olumsuz yöndeki arabuluculuk tutanağının imzalanması ile birlikte iş, mahkemeye taşındı. Yıldırım Kemaloğlu adına İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada, söz konusu aracın yenisi ise değiştirilmesi talep edildi. Dava dilekçesinde, davalı firmaların servis yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri önü sürüldü.



KRİZİN çözümünde mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken ilginç bir gelişme daha yaşandı. Markanın Türkiye’deki temsilcisi firma Kemaloğlu’na 6 Eylül’de noter yolu ile bir ihtarname gönderdi. İhtarnamede özetle “Dolmabahçe bayisinin otoparkına bıraktığınız aracı derhal alın. Aracın otoparkta kaldığı her bir gün için 45 TL ödemeniz gerekir. Aracı başka bir yere kaldıracağız. Tüm masraflar da size ait olacak” denildi.

Haberin Devamı

‘45 GÜNLÜK SÜRE’ AYRINTISI ÖNEMLİ

SERVİS yönetmeliğindeki 45 günlük süre konusunun önemli olduğuna işaret eden Av. Gözde İşçi Güngör “Davanın sonucu oldukça önemli olacak. Benzeri bir dava şimdiye kadar açılmamış. Ancak yönetmelik açık. Müvekkil büyük bir hevesle aldığı otomobiline artık binmeye korkuyor. Ki aynı markanın daha önce de 2 otomobilini almıştı. Ancak bu son durum işleri oldukça sıkıntılı bir noktaya getirdi” diye konuştu.