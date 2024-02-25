400 depo operatörü istihdam edilecek

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Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem (BT) ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu ekipleri de kapsayan pek çok farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunulacak. Şirketten açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Çalışanlar kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabiliyor.”