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400 depo operatörü istihdam edilecek

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#Amazon Türkiye#İstanbul#Tuzla
400 depo operatörü istihdam edilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

İstanbul Tuzla’da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla açılan Amazon Lojistik Merkezi’nde 400 depo operatörünün işe alınması için başvurular başladı.

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Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem (BT) ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu ekipleri de kapsayan pek çok farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunulacak. Şirketten açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Çalışanlar kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabiliyor.”

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#Amazon Türkiye#İstanbul#Tuzla

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