MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlere başlıyor
GeriEkonomi 4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlere başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlere başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlere başlıyor
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle yapılamayan şehirlerarası otobüs seferleri yeniden başlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardında birçok firma seferlerini durdurmuştu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 4 büyük otobüs firması 4 Haziran itibarıyla seferlere başlayacağını duyurdu.

Bilet işlemleri Sağlık Bakanlığına ait Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak kodla yapılacak. HES kodu, uygulama üzerinden HES kodu işlemleri’ bölümüne girerek alınabilecek. Ayrıca, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp ve 2023’e mesaj atarak SMS yöntemiyle de alınabilecek. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması devam iller için Seyahat İzin Belegesi alma zorunluluğu ise devam ediyor.

4 Haziranda Türkiye geneli sefere başlayacak olan 15 Temmuz Demokrası Otogarı’ndaki firmalardan birinde yetkili olan Alaattin Çendek, Şu an şirket olarak çalışıyoruz ancak sadece izin kağıdı olan yolcular gidebiliyor. 4 Hazirandan sonra Türkiye genelinde seferlerimiz olacak. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. 50 kişilik bir araçta 25 kişi seyahat edecek. 1+1 şeklinde yani tek tek oturacak. Araçlar sürekli dezenfekte edilecek. Uçak ve trende kullanılan HES uygulaması bizde de geçerli olacak diye konuştu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul'dan onlarca otobüsle çay yolculuğu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle