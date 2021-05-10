4. kuşakla dünyaya açılıyor

Çanakkale Kemallı Köyü’nde üretilen zeytinyağları ile dünyaya açılmaya hazırlanan Elbeten markasının hikâyesi 1954 yılına dayanıyor. Ramazan Çetin’in o yıllarda diktiği zeytin fidanları ile aile şirketinin temeli atılıyor. Büyükbabanın başlattığı yolculukta görevi devralan genç nesil alınan eğitimler ve yapılan yatırımlarla bugün çok başka bir noktada. Markanın hikâyesini ve yeni dönem hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Elif Yeniev ile konuştuk.

EĞİTİMİNİ ALDI

Aynı zamanda mimar olan Elif Yeniev, Çanakkale’ye hasat zamanı yaptığı ziyaretlerle sürece dahil olmuş. Yapılan işten etkilenen Yeniev, büyükbabası, anaannesi ve babasından sonra işin başına geçmiş. “Zeytinyağ lezzetimizi geliştirebilmek için ilk işim eğitimler almak oldu” diyen Yeniev süreci şöyle anlattı: “Dünyada zeytinyağını markalaştırma konusunda başarılı olan İspanya’da üretim ve tadım alanlarında yapılan özel eğitimlere katıldım. Sonrasında Türkiye’ye dönerek markalaşma çalışmalarını tamamlamak için ilgili bakanlıklardan izin alma süreçlerini başlattık. İzinler tamamlandıktan sonra ilk hasadımızı 2019-2020 döneminde aldık.”

ORGANİK TARIM

Organik tarım yapmaya karar verdiklerini belirten Yeniev, “Gerekli denetimlerden geçerek organik tarım sürecini başlattık. Denetimlerimiz 3 yıl sürecek. Şu an 1.5 yılını tamamladık. Bu süreçten sonra zeytinlerimiz organik bantta sıkılarak şişelenecek, etiketlenecek ve satışa çıkacak. Kısaca hikâyemiz bu şekilde başladı. Geldiğimiz noktada ise büyükbabamızdan aldığımız mirasın değerini ve ulaştığı kitleyi her geçen gün arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Markayı ilk kurduğumuzda işin ticari boyutu yok gibiydi. Şimdi ise yüzbinlerce haneye, milyonlarca kişiye ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

SIRADA AVRUPA VAR

Artık sadece Türkiye ile sınırlı kalmadıklarını belirten Elif Yeniev, ihracata da başladıklarını dile getirdi. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağ kalitesinin dünya sıralamasında önemli bir noktada olduğunu, ancak markalaşma anlamında çok yer edinemediğini belirten Yeniev, “Elbeten olarak Türk zeytin ve zeytinyağı kalitesini tüm dünyaya ispatlamak istiyoruz. Natürel sızma zeytinyağı ve doğal zeytinyağlı sabun ürünlerinde tüm hayalimiz iç pazarın yanı sıra dünyaya açılabilmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza başladık. Bu hayalimizin ilk adımı Irak oldu. Şu anda Irak’taki market ve restoranlarda Elbeten markasını görebilmeniz mümkün. Yoğun bir talep alıyoruz. Şimdi hedefte Avrupa ülkeleri var. Şu anda Almanya ve Fransa için görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Avrupa ülkelerini de Türk zeytinyağı ve Elbeten kalitesiyle tanıştırmayı arzuluyoruz. Bu doğrultuda üretim, markalaşma ve pazarlama yatırımlarımızı tamamladık. 2021 yılında Avrupa’daki mağaza ve restoranlardaki yerimizi alacağız” diye konuştu.

ÜRETİM VE YENİ ARAZİ YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Aile mirası zeytinyağı üretiminde markalaşmaya 2 yıl önce başladıklarını söyleyen Elif Yeniev, “2 yıllık bir marka olarak hızlı büyümemiz devam ediyor. 2020’de ilk yılımıza göre 4 katlık bir büyüme elde ettik. Bu yılı ise yine 4-5 katlık bir büyüme ile kapatma hedefimiz var. Yılın ilk aylarına baktığımızda bu hedefi tutturmuş görünüyoruz. Pandemi dönemi şartlarının hafiflemesi ümidiyle 2021’i hedeflerimizi tutturmuş bir şekilde kapatacağız. Odağımızda ise ihracat pazarları var. 2020’de toplam satışlarımızın yüzde 30’u ihracat pazarlarından geldi. 2021’de ihracatımızın, toplam satışlarımızdan yüzde 40’lık bir pay almasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Satış ve ihracat hedeflerinin yanı sıra üretim alanındaki yatırımlara da devam ettiklerini belirten Elif Yeniev, “ Yıllık 25 bin ton üretimimiz var. Bu yıl, üretim ve arazi olmak üzere iki farklı alanda yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca farklı ürün kategorileri için çalışmalarımızı tamamladık. Elbeten’in kuruluşundan beri hayalimiz aromatik zeytinyağlar üretmek. Özellikle, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde aromatik zeytinyağlar öne çıkıyor. Türkiye’de bu alanda çok fazla seçenek yok. Aromatik zeytinyağlarımızı kısa bir süre içinde tüketicilerin beğenisine sunacağız” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

Neyzen Yapı Market’in dijital ayağı olarak 2 yıl önce kurulan ‘nalburdayim.com’, pandemi dönemini fırsata çevirerek 2020’yi yüzde 100 büyüme ile kapattı. Ürün kategorisini çeşitlendirerek 10 yıllık büyüme hedefine 1 yılda ulaştıklarını belirten Nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Bir yılda beklentimizin çok üstünde bir büyüme elde ettik. Neyzen Yapı Market aracılığıyla köklü bayilik geçmişine dayalı ilişkimiz sayesinde ürünlerimizi direkt üreticiden temin ediyoruz. Fabrikalar ile herhangi bir aracıya gerek duymadan doğrudan iletişim halindeyiz. Bu da en kaliteli ürünleri piyasadaki fiyatların çok daha altında satışa sunmamızı sağlıyor. Bu açıdan oldukça avantajlı bir konumdayız” dedi. Bu sene duş sistemleri, sauna gibi kategorileri de bünyelerine ekleyerek ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını dile getiren Ozan Bük, sene sonunda da yine yüzde 100 büyüme hedeflediklerini ifade etti.

VEGAN GİRİŞİMLE YATIRIM ALDI

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden vegan-vejetaryenlerin tanışmalarına, ortak etkinlikler düzenlemelerine ve veganlıkla ihtiyaç duyulan her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan sosyal medya platformu ‘Veganzone’, 3 milyon dolar değerleme ile Focus Global Project’ten ilk yatırımını aldı. Şubat ayında kurulmasına karşın bugün 40 ülkeden kullanıcıya ulaşan ve Türkiye’de de 7 bin üyesi olan Veganzone dünya çapında bir uygulama olmayı hedefliyor. Alınan bu yatırımın yazılım teknolojilerinin geliştirilmesine ve etkin pazarlarda büyümeye ayrılması hedefleniyor. Veganzone’u ve kitlesini çok önemsediklerini söyleyen Focus Global Project Yönetici Ortağı Kerem Kapancı, vegan-vejetaryen hayatı benimsemiş kişiler arasında iletişimi ve etkileşimi geliştiren bu projenin ilk yatırımcısı olmaktan mutluluk duyduklarını, verdikleri desteklerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti.

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