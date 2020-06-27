4 bakanlık dış hat uçuşları için seferber

Tedbirleri elden bırakmadan bütün ülkelerle yurt dışına açılmak istiyoruz” dedi. Tokat’ta inşaatı devam eden yeni havalimanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Tokat-Niksar Yolu Dönekse şantiyesinde de yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, havayolu trafiğinde normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“100’e yakın ülkeyle ilgili bütün yazışmalarımızı yaptık. Burada müthiş bir diplomasi var. Gerek Dışişleri, gerek İçişleri gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve bizler bu yeni normalin bir an önce yoluna girmesi ve normal hayata geçişin hızlıca gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Uğraşırken tedbirleri elden bırakmadan, bütün ülkelerle yurt dışına da açılmak istiyoruz. Bunlar yalnızca bizim isteğimizle olmuyor, karşı tarafın da uygun görüşü var onları da ikna etmeye çalışıyoruz.”

2021’DE AÇILACAK

Tokat Havalimanı’nın 2021 yılı başlarında açılacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, Tokat-Niksar karayolunda da çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirdi.