4.3 milyar liralık icra

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Bankadan alınan kredinin ödenememesi nedeniyle şirket adına kayıtlı değerli mülklerin satışı talep edildi ve icra ihalesi için 1 Haziran tarihi belirlendi.

Satışı isteyen bankanın kredi alacağı 347 milyon dolar. İcradan satılacak gayrimenkullerin toplam değeri 4 milyar 289 milyon 645 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, bu zamana kadarki en yüksek tutarlı icradan satış dosyası olarak kayıtlara geçti. Merkezi konumu ile dikkat çeken proje, zemin altında 10 kat ve zemin üstünde 45’er katlı iki kuleden oluşuyor.

Projede boğaz manzaralı dairelerin fiyat 7 milyon ile 140 milyon TL arasında değişiyor. İcradan satılacak mülk sayısı fazla olduğu için ihale aylar sürecek.