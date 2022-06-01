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4.3 milyar liralık icra

#İstanbul#Zincirlikuyu#Çiftçi Towers
4.3 milyar liralık icra

İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan Çiftçi Towers’daki 437 daire ve dükkan icradan satılacak. Edinilen bilgilere göre icra dosyasında borçlu tarafta, Çiftçiler Gayrimenkul Danışmanlık AŞ ve Askam Kamyon AŞ yer alırken, alacaklı tarafında özel bir banka bulunuyor.

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Bankadan alınan kredinin ödenememesi nedeniyle şirket adına kayıtlı değerli mülklerin satışı talep edildi ve icra ihalesi için 1 Haziran tarihi belirlendi.

Satışı isteyen bankanın kredi alacağı 347 milyon dolar. İcradan satılacak gayrimenkullerin toplam değeri 4 milyar 289 milyon 645 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, bu zamana kadarki en yüksek tutarlı icradan satış dosyası olarak kayıtlara geçti. Merkezi konumu ile dikkat çeken proje, zemin altında 10 kat ve zemin üstünde 45’er katlı iki kuleden oluşuyor.

Projede boğaz manzaralı dairelerin fiyat 7 milyon ile 140 milyon TL arasında değişiyor. İcradan satılacak mülk sayısı fazla olduğu için ihale aylar sürecek.

 

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#İstanbul#Zincirlikuyu#Çiftçi Towers

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