4.2 milyar TL’lik evde bakım ödemeleri başladı

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Evde Bakım Yardımı programımız ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlarımızı destekleyerek aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2023 yılında toplam 116.2 milyar TL tutarında sağladığımız Evde Bakım Yardımı desteğini yeni yılda da artışlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” denildi. Ocak ayı memur katsayısına göre yapılan artışla birlikte hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL Evde Bakım Desteği ödemelerinin başladığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda 558 bin yararlanıcı için bu ay 4.2 milyar TL tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini, hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık” ifadelerine yer verildi. m DHA