38 milyar dolarlık dev birleşme! Warner Bros ve Paramount'un anlaşması an meselesi...

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Eğlence dünyasının iki dev şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount Global'in birleşmek için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. İki şirket de önde gelen Hollywood yapımlarıyla biliniyor. Birleşme ile ABD'nin önde gelen medya kuruluşları CNN, HBO kanalları ve CBS aynı çatı altında toplanacak. Hollywood'un 5 büyük stüdyosundan ikisi olan firmaların birleşmesi ile 38 milyar dolarlık bir şirket ortaya çıkacak.

YÖNETİCİLER BİR ARAYA GELDİ

Warner yöneticisi David Zaslav ve Paramount'un patronu Bob Bakish, bu hafta New York'ta öğle yemeğinde bir araya geldiler. Yemekte olası anlaşmanın koşulları tartışıldı. Şirketlerin bu kararı Amazon, Apple ve Disney gibi önde gelen video platformları karşısında rekabet edebilmek için aldıkları öne sürülüyor. Analistler Paramount'a ait yayın akış portalı Paramount Plus ile Warner Bros'a ait Max'in (Eski adıyla HBO Max) birleşmesi ile güçlü bir streaming servis portalı kurulmasının hedeflendiğini söylüyor.

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Paramount'un son yıllarda biriken borçları nedeniyle bu birleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Gişe rekorları kıran filmlerin yapımcısı Warner Bros'un nakit pozisyonu ise Paramount'a göre kısmen daha iyi durumda.





BARBIE, HARRY POTTER VE BABA SERİLERİNİ YAPAN ŞİRKETLER



Geçtiğimiz yıl Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO, Cartoon Network gibi medya kuruluşlarının yanı sıra Batman ve Harry Potter gibi serileri içeren portföy Warner Bros Discovery adı altında birleşti. Ayrca Warner Bros, bu yıl gişe rekorları kıran Barbie filmini çeken şirket.

Paramount ise ABD'deki haber kanalı CBS'in sahibi. Ayrıca şirket Baba serisi, Uzay Yolu, Transformers ve Indiana Jones gibi unutulmaz yapımlara da imza attı. Kasım 2023 itibarıyla Paramount Plus toplam abone sayısı 63,4 milyon, Warner Bros Discovery'nin abone sayısı ise 95 milyon civarında.