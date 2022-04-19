3600 ek gösterge kimlere verilecek, nedir? 3600 ek göstergede son durum

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3600 ek göstergenin kimlere verileceği ve ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ek gösterge cetvelini yeniden belirleyecek ve meslek gruplarındaki kademeleri değiştirecek olan 3600 ek gösterge hakkında yapılan görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge konusunda bu yılın ilk yarısında temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağı müjdesini verdi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

3600 ek göstergede yeni toplantı 10 Mayıs tarihinde yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları kaleme aldı; Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

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3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.

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Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.