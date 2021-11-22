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300 milyar dolarlık ihracat hedefi

#Tügiad#İhracat#İsmail Gülle
300 milyar dolarlık ihracat hedefi

TÜGİAD’ın düzenlediği ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ konulu webinar’a konuk olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıllık 200 milyar dolar hedefinin aşıldığını ihracatta 2026’da 300 milyar dolara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

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 TÜGİAD’ın üye profilinin ihracat odaklı olmasının iş dünyası için çok önemli olduğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülke için tek kurtuluşun ihracat olduğunu, döviz krizi döneminde anladık. İthalat ve ihracatın dengelenmesinin ardından ürettiğinin fazlasını veren Türkiye hedefine ulaşmayı temenni ediyoruz. Eğer bu hedefe ulaşırsak bugün sorun olarak gördüğümüz pek çok şeyin ortadan kalkacağını ve ülkemizin bir modele dönüştüğünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

HEYECANI ALIYORUZ

“Pandemide ‘dünya durdu, biz de duralım’ demedik. 2023 hedeflerine doğru hızla ilerlediğimizi görüyoruz” diyen İsmail Gülle sözlerine şöyle devam etti: “İhracat, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir döneminde bu kadar heyecanla yapılmadı. Biz bu heyecanı sahadan alıyoruz. Hammadde fiyatlarının artması, ihracat birim fiyatlarımızda yüzde 30’luk artışa sebep oldu. Şu anda kilogram birim fiyatımız 1.3 doların üzerine çıktı. Değer açısından bu, çok önemli. İhracatta bu yıl 200 milyar dolar hedefi aşıldı. Eğer bu artış hız kesmezse önümüzdeki 5 yıllık süreçte 300 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” TÜGİAD’ın düzenlediği webinar’ın diğer konukları ise ekonomist Emre Alkin, gazeteci Metehan Demir, TÜGİAD Üyeleri ve Genç TİM Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Değirmencioğlu oldu.

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#Tügiad#İhracat#İsmail Gülle

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