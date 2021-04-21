30 köy okuluna teknoloji sınıfı

Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek. Sınıfları EBA Destek Noktaları olarak da kullanılabilecek.

2023 EĞİTİM VİZYONU

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, projenin iki yönüyle değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Birincisi 30 köy okulumuza daha EBA Destek Noktası kurulmuş olacak, ikincisi 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bilişim yetkinlikleri ile donatılmış, üreten, inovasyon yapan çocuklar yetiştirme hedefimize katkı sunulmuş olacak.” Bugüne kadar 81 ilde 120 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Yeni dönemde 70 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ kapsamında bir sonraki adımımız, köylerde teknoloji sınıfları kurmak. Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliği sorununun çözümüne destek olacağız” dedi. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise eğitime ve teknolojiye erişimi tüm çocuklarımız için artırmak istediklerini kaydetti.

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