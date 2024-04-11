3 yılda 18 milyar dolarlık finansman

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Türkiye’nin kısa süre önce üç ayrı proje için Dünya Bankası ile yapığı 1.5 milyar dolarlık finansman işbirliğinin devamı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği kapsamında 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturulduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı’na konuyla ilgili açıklama yapan Şimşek, “Dünya Bankası’nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, Banka’nın İcra Direktörleri Kurulu’nda görüşülerek yürürlüğe girdi” dedi.

2024-2028 DÖNEMİNİ KAPSAYACAK

Daha önce sağlanan 1.5 milyar dolarlık finansmanın Türkiye’nin enerji arz güvenliğine yönelik projelerde ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesinde kullanılacağını söyleyen Şimşek, Dünya Bankası ile şimdi de 2024-2028 mali yıllarını kapsayan dönemdeki mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan önemli bir programa imza atıldığını belirtti. Şimşek, “Dünya Bankası, Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından Türkiye’ye aktardığı kaynak tutarını, devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek 35 milyar dolara yükseltme kararı aldı. Türkiye, bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında dünyada 3’üncü, bölgesinde ise birinci sırada “ diye konuştu.

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ÜÇ ANA ALANA ODAKLANACAK

Bakan Şimşek, yürürlüğe giren yeni programın detaylarını şöyle anlattı:

“Türkiye’nin 12’nci Kalkınma Planı önceliklerine uyumlu bir program hazırlandı. Program; yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışı, kapsayıcı hizmetler ile istihdam ve dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarına odaklanacak. Bu başlıklar, Dünya Bankası ile Türkiye arasında geliştirilebilecek işbirliği alanlarını ortaya koyuyor. Bu kapsamda afetlere karşı dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda Dünya Bankası desteğinin sağlanması planlandı.

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IBRD, IFC VE MIGA ORTAK PROGRAMI

Program, Dünya Bankası kuruluşları olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından ortaklaşa uygulanacak. Bankanın Türkiye’deki faaliyetlerinin etkisi artırılacak. Bu süreçte, ülkeye özgü zorlukların çözümüne odaklanan, özel sektör katılımını artırmayı hedefleyen ve operasyonlarda bütüncül sonuçları elde etmeyi amaçlayan bir yaklaşım izlenecek. Söz konusu tutarın 6 milyar dolarının IBRD’den, 9 milyar dolarının IFC’den sağlanması bekleniyor. MIGA’nın ise kısa vadeli garantiler aracılığıyla 3 milyar doları harekete geçirmesiyle 3 yıl içinde sağlanacak finansmanın yaklaşık üçte ikisinin özel sektörün geliştirilmesinde kullanılması öngörülüyor.

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‘YENİ ORTAKLIKLARIN YOLLARI ARANACAK’

Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen makro ve sektörel bazdaki teknik ve analitik çalışmaların yeni program döneminde de devam edeceğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: “Ayrıca ülkemizin kalkınma hedeflerini desteklemek adına diğer kalkınma paydaşlarıyla yeni ortaklıklar kurmanın yolları aranacak. Dünya Bankası 70 yılı aşkın süre boyunca ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında en önemli paydaşlardan biri olmuştur. Yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi, banka ile olan ortaklığımızı daha da pekiştiriyor. Söz konusu işbirliği, Dünya Bankası’nın ülkemizin gelecek 5 yıllık dönemine, ekonomi ve yatırım programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir. Yeni dönemde ülkemize kaynak akışı artarak devam edecek.”