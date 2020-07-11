3. Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemelerinde tarih bekleniyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 3. tediye ödemelerinin bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Taşeron şirketlerden kadroya geçenlere ödenecek olan ilave tediyelerin ödeme tarihi, Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararında yayımlandıktan sonra netleşecek. 3. tediye ödemeleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.

Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.

Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak.