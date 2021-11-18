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28 milyonluk uçak bileti vurgunu

#Uçak Bileti#Vurgun#Acenta
28 milyonluk uçak bileti vurgunu

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile sattıkları biletlerin paralarını havayolu şirketine ödemeyerek 28 milyon liralık dolandırıcılık yapan 36 kişi gözaltına alındı.

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Bir havayolu şirketi, geçen yıllarda usulsüz bilet satışı yapan bazı acentelerin izinlerini iptal etti. İzinleri iptal edilen bu kişiler, yurtiçi ve yurtdışında yabancı kişiler üzerine yeni acenteler açtı. Bu acenteler üzerinden satılan biletlerin parası havayolu şirketine ödenmedi. Havayolu şirketinin şikâyeti üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yaklaşık 12 ay süren teknik ve takipte, 46 kişinin dolandırıcılık olayının içerisinde olduğu belirlendi.

Ekipler, önceki gün sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul merkezli Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep’te eşzamanlı operasyon başlattı. 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda belgeye el konuldu. 10 kişi adreslerinde bulunamadı. 36 kişi, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorguya alındı. Şüphelilerin 28 milyon liralık vurgun yaptığı anlaşıldı.

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#Uçak Bileti#Vurgun#Acenta

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