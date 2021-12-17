28 aracı teslim etmeyen bayiye suç duyurusu

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Bunu kabul eden her bir alıcı, bayiye ait hesaba açıklama kısmına araçların fabrika çıkış numaralarını yazarak 250 bin lirayı gönderdi. Taraflar, kalan 55 bin lirayı ise teslimat sırasında ödenmesi için anlaştı. Teslim tarihi geldiğinde firmaya giden kişilere, araçların fiyatlarının arttığını bu nedenle elden ödenmesi gereken miktarın 150 bin liraya çıktığı söylendi. Anlaşmalarının 55 bin lira üzerinden olduğunu belirten alıcılar, fiyata itiraz etti. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca firma yetkilileri araçları teslim etmeyeceklerini söyleyerek, alıcıların ödediği 250’şer bin lirayı, ‘Bilgimiz dışında gelen para’ ibaresi düşerek iade etmeye başladı.

‘VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE STOKÇULUK’

Alıcılardan Mehmet Y.’nin avukatı Abdullah İlkkahraman, firma hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na ‘vergi kaçakçılığı ve stokçuluk’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İlkkahraman, şikâyet dilekçesinde, fabrikadan çıkmadığı söylenen araçların yüksek fiyatlar üzerinden başkalarına satıldığını ileri sürdü. ‘Bazı bayilerin stokçuluk yaptığını veya belirlenen fiyatın dışında araç satması gibi durumların söz konusu olduğunu söyleyen Avukat Abdullah İlkkahraman, “Antalya’da da müvekkilim Mehmet Y. araç almak için bir bayiye gidiyor. Firma aracı belirlenen fiyatın üzerinde satamadığı için fatura bedelinden hariç, elden para talep ediyor. Müvekkilim elden para vermeyi kabul etmesine rağmen ‘Bu saatten sonra araç satmıyoruz’ denildi. Şasi numaraları yazılarak bankadan yatırılan araçların ücreti ödenmesine rağmen paralar iade edilerek müvekkilim mağdur edilmiştir. Bu şekilde toplam 28 kişinin mağdur edildiğini gördük” dedi.

‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’

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Tüketicinin korunmasıyla ilgili kanunda da bu tarz durumlarda müşterinin mağduriyetinden dolayı firmanın sorumluluğunun söz konusu olduğunu belirten İlkkahraman, “Bayi, araçlara zam gelmesi üzerine şark kurnazlığı diyebileceğimiz şekilde daha önce elden 55 bin lira gibi bir para talep ederken, daha sonra 150 bin gibi ücret talep etti. Gelen kişiler bu rakamları fahiş bulup kabul etmeyince de ‘Biz araçları satmıyoruz. Paralarınızı da iade ediyoruz’ dediler. Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158’inci maddeleri ortada... Kişileri kandırarak ve dolaylı yollarla hileli satış varsa dolandırıcılık suçundan söz edebiliriz. Kişilerin mesleklerinden kaynaklı güvenden söz ettiğimiz zaman ise nitelikli dolandırıcılıktan söz edebiliriz” diye konuştu.