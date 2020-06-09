25 yaş altı ve 50 yaş üstüne kolay istihdam

Hükümet 25 yaşını doldurmayan veya 50 yaşın üstünde olan çalışanların daha kolay istihdam edilmesini sağlayacak bir düzenleme için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda, istihdama yönelik Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yaptıklarını dile getirmişti. Hükümetin gündemine aldığı ‘Türkiye’nin istihdam kalkanı’, istihdam güvencesi, yeni istihdam desteği gibi adımların yanında kayıt içine geçiş için çok önemli bir değişimi de beraberinde getirecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un koordinasyonunda son haline gelen çalışmada, esnek çalışma ile ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Hayata geçecek esnek çalışma modeli ile özellikle 25 yaş altı genç istihdamı açısından önemli bir adım atılmış olacak. Genç istihdamı teşvik edecek, esnek çalışmayı arzu edilen düzeyde ilk kez hayata geçirecek düzenlemeler yer alacak. Aynı şekilde 50 yaş ve üstü kişiler için de esnek çalışma imkanı getirilecek. Halihazırda çalışan 50 yaş ve üstü kişilerin çalışma sürelerinin düşmesine, esnek çalışmasına imkan sağlanacak, buna karşılık 25 yaş altı esnek çalışma kapsamında bir gencin istihdam edilmesi şartı uygulanacak.