MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde neler var?
GeriEkonomi 24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde neler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde neler var?

İndirimli ürünleriyle en çok takip edilen zincir marketler arasında olan BİM aktüel ürünler kataloğunda 24 Ağustos Salı günü neler var merak ediliyor. 2 sayfalık indrimli ürünler kataloğu yayınlanan BİM marketlerinde 24 Ağustos 2021 Salı günü yüz temizleme jelinden, uzaktan kumandalı led ampule pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte, BİM aktüel 24 Ağustos 2021 Salı kataloğu...

Her hafta Salı ve Cuma günü indirimli ürünler kataloğu çıkan BİM zincir marketlerinde 24 Ağustos 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta alışveriş tutkunlarını mutfak malzemelerinden güzellik ürünlerine çeşitli ürünler indirimleriyle bekliyor. İşte, 24 Ağustos Salı 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu BİM indirimli ürünlerde neler var

BİM aktüel kataloğun ilk sayfasında süzme çiçek balı, tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri, tam yağlı Maraş peyniri, labne, hindi burger, piliç Jumbo sosis, dana kangal sucuk, piliç parmak köfte, iri salamura tuz, piliç dilimli salam, makarna çeşitleri, meyveli yoğurt, üzüm sirkesi, kolajenli süt, elma dilim patates, dondurulmuş peynirli su böreği ve taş fırın pizza gibi mutfak ürünleri  bulunuyor.

24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu BİM indirimli ürünlerde neler var

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise, bralet slip şort takım, garson slip boxer, bambu atlet, pamuklu diz altı çorap, yüz temizleme jeli, külotlu çorap, uzaktan kumandalı led ampul, saç maskesi, toka çeşitleri, diş macunu ve fırça ile çeşitli piller yer alıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi