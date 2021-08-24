24 Ağustos 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde neler var?

Her hafta Salı ve Cuma günü indirimli ürünler kataloğu çıkan BİM zincir marketlerinde 24 Ağustos 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta alışveriş tutkunlarını mutfak malzemelerinden güzellik ürünlerine çeşitli ürünler indirimleriyle bekliyor. İşte, 24 Ağustos Salı 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel kataloğun ilk sayfasında süzme çiçek balı, tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri, tam yağlı Maraş peyniri, labne, hindi burger, piliç Jumbo sosis, dana kangal sucuk, piliç parmak köfte, iri salamura tuz, piliç dilimli salam, makarna çeşitleri, meyveli yoğurt, üzüm sirkesi, kolajenli süt, elma dilim patates, dondurulmuş peynirli su böreği ve taş fırın pizza gibi mutfak ürünleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise, bralet slip şort takım, garson slip boxer, bambu atlet, pamuklu diz altı çorap, yüz temizleme jeli, külotlu çorap, uzaktan kumandalı led ampul, saç maskesi, toka çeşitleri, diş macunu ve fırça ile çeşitli piller yer alıyor.

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