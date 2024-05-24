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210 satıcı ve 380 markalık pazar

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#LC Waikiki#LCW.COM#Yapay Zeka
210 satıcı ve 380 markalık pazar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

LC Waikiki, e-ticarette yeniden yapılanmaya gitti.

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Şirket, lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle birçok marka ve satıcının buluştuğu pazar yerine dönüştürdüğünü duyurdu. Kısa sürede pazarda liderliği yakalamayı hedeflediklerini belirten LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

LCW.COM’un, yapay zekâ odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini, kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını ifade eden Yiş, şöyle konuştu:

LCW.COM içerisinde yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Örneğin yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz. Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Dijital stil danışmanımız Elsiva gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz.”

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Yiş’in verdiği bilgilere göre LCW pazar yerinin 1.5 milyon üyesi var. Şu anda marka payı ise yüzde 20’lerde. Yiş, önümüzdeki dönemde bu payın yüzde 50-50 dengeleneceğini ifade etti.

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#LC Waikiki#LCW.COM#Yapay Zeka

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