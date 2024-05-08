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2028’e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hedefi

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#İSTANBUL Ticaret Odası#İstanbul Holding#Yatırım
2028’e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hedefi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:00

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, faaliyetlerine başladı. Kısa vadede 100 milyon dolarlık bir şirket değerine ulaşan holding, bu yıl içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı; 2028’e kadar da 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

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Kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını ifade eden İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “İstanbul Holding bir yatırım örgütlenme modelidir. Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Kalsın, bu yıla ilişkin planlarını, “2024’te en önemli gündem maddelerimizden biri, uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak olan ‘İstanbul Yatırım Forumu’nu’ hayata geçirmek olacak” sözleriyle anlattı. 

‘TARIMDA KENDİNE YETME HEDEFİNE KATKI’

Gıda ve tarımın stratejik öneminin arttığına da dikkat çeken Kalsın, şöyle devam etti: “Ülkemizin geçmişte olduğu gibi yeniden tarımda kendi kendine yeten ülkeler arasına girme hedefine biz de, 200 milyon TL sermaye ile İH Tarım Yatırım A.Ş.’yi kurarak sektöre katkı sağlamaya başladık. Yine tarım sektöründe ikinci bir girişimde bulunarak, 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren ve özellikle badem üreten bir tarım işletmesi olan BIG Tarım firmasını satın alarak yeni bir yatırım yaptık.”

 

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#İSTANBUL Ticaret Odası#İstanbul Holding#Yatırım

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