2024 seyahat yılı olacak

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Turizmciler tüm dünyada 2024’ün seyahat yılı olacağını belirtiyor. Airbnb verilerine göre Japonya, Osaka, Kyoto ve Tokyo 2024’te en trend destinasyonlar arasında yer alıyor. Asya ülkeleri, COVID-19 salgınının ardından kapalı sınırların gevşetilmesinde en yavaşlar arasında yer aldı. Uzmanlar, artık yeniden açıldıklarından turistlerin bastırılmış bir yolculuk tutkusunu serbest bıraktığını söylüyor ve geleneksel Avrupa merkezlerindeki aşırı kalabalık nedeniyle turistlerin daha az sıkışık bölgelere yöneldiğini ifade ediyor. Tatilsepeti CEO’su Kaan Karayal de, “Sri Lanka, Japonya- Kore turları en çok talep artışı görülen rotalar olarak şimdiden 2024 trendlerinde yer almaya başladı” dedi.

SEYAHATA YATIRIM

Kaan Karayal, tatil alışkanlıklarının değiştiğini belirtti. Karayal, “Önceki yıllarda Türkiye içinde deniz-kum-güneş tatili öne çıkardı, son yıllarda kültürel turlar ve yurtdışı paketleri popülerlik kazandı. Tatilin amacının artık sadece dinlenmek olmadığı; yeni yerler görme, yeni şeyler öğrenme fırsatına dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Daha da ilginci artık sosyal yaşamı seyahat trendleri önemli derecede belirliyor. Özellikle pandemiden sonra özgürlüğün değerinin daha iyi anlaşılması, zamanın ne kadar hızlı aktığının daha net anlaşılması gibi nedenlerden ötürü insanlar arabaya, eve yatırım yapmak yerine seyahate yatırım yapmayı ve yaşadıkları anı daha iyi değerlendirmeyi, gezip görmeyi ve daha çok deneyim sahibi olmayı tercih etmeye başladı” diye konuştu.

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Karayal, 2024’te trend destinasyonları ise şöyle sıraladı: “Yurtiçinde Doğu Ekspresi ve Likya turları, Kıbrıs ve Antalya otelleri, yurtdışında ise Sri Lanka, Japonya-Kore turları en çok talep artışı görülen rotalar olarak şimdiden 2024 trendlerinde yer almaya başladı.”

YURTDIŞINI ZİYARET ARTIYOR

TÜİK’e göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurtdışını ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43.7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. 1.3 milyonu da gezi ve kültürel faaliyetler amacıyla yurtdışına çıktı.

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UZAK DOĞU TUR FİYATLARI

Japonya turları kişi başı 7 gece 8 gün şeklinde 83 bin 371 TL’den başlıyor

Kore turları kişi başı 6 gece 7 gün 76 bin 633 TL’den başlıyor

Sri Lanka turu kişi başı 6 gece 7 gün 31 bin 837 TL’den başlıyor