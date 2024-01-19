2023 yÄ±lÄ±nda konut satÄ±ÅŸlarÄ± azaldÄ±

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TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) 2023 konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klanan verlere gÃ¶re TÃ¼rkiye'de konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda Ä°stanbul 198 bin 739 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %16,2 ile en yÃ¼ksek paya sahip oldu. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'u 114 bin 432 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %5,3 pay ile Ä°zmir izledi. Konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n en az olduÄŸu iller sÄ±rasÄ±yla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.Â

Konut satÄ±ÅŸÄ± 2013-2023

TÃœRKÄ°YE GENELÄ°NDE ARALIK AYINDA 138 BÄ°N 577 KONUT SATILDIÂ

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TÃ¼rkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda Ä°stanbul 23 bin 714 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,1 ile en yÃ¼ksek paya sahip oldu. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'u 11 bin 458 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %8,3 pay ile Ankara, 7 bin 166 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %5,2 pay ile Ä°zmir izledi. Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en az olduÄŸu il 65 konut ile Hakkari oldu.

Â Konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±, AralÄ±k 2023





Â Ä°POTEKLÄ° KONUT SATIÅžLARI 6 BÄ°N 42 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°Â

TÃ¼rkiye genelinde ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %72,3 azalÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 6 bin 42 oldu. 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± ise bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re %36,6 azalÄ±ÅŸla 177 bin 748 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± AralÄ±k ayÄ±nda %4,4, 2023 yÄ±lÄ±nda %14,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

AralÄ±k ayÄ±ndaki ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n, bin 831'i; 2023 yÄ±lÄ±ndaki ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n ise 53 bin 455'i ilk el satÄ±ÅŸ olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

Konut SatÄ±ÅŸÄ±, AralÄ±k 2023

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DÄ°ÄžER SATIÅž TÃœRLERÄ° SONUCUNDA 132 BÄ°N 535 KONUT EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

TÃ¼rkiye genelinde diÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %28,8 azalarak 132 bin 535 oldu. 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen diÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ± ise bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re %13,0 azalÄ±ÅŸla 1 milyon 48 bin 178 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde diÄŸer satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± AralÄ±k ayÄ±nda %95,6, 2023 yÄ±lÄ±nda %85,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

Ä°LK EL KONUT SATIÅž SAYISI 51 BÄ°N 243 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



TÃ¼rkiye genelinde ilk el konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %34,2 azalarak 51 bin 243 oldu. Ä°lk el konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %17,5 azalÄ±ÅŸla 379 bin 542 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ilk el satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± AralÄ±k ayÄ±nda %37,0, 2023 yÄ±lÄ±nda %31,0 oldu.

Ä°kinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda 87 bin 334 konut el deÄŸiÅŸtirdiÂ TÃ¼rkiye genelinde ikinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %32,9 azalÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 87 bin 334 oldu. Ä°kinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %17,5 azalÄ±ÅŸla 846 bin 384 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ikinci el satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± AralÄ±k ayÄ±nda %63,0, 2023 yÄ±lÄ±nda %69,0 oldu.

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YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸÄ±, 2013-2023



YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re %48,1 azalarak 35 bin 5 oldu. 2023 yÄ±lÄ±nda toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n payÄ± %2,9 oldu. 2023 yÄ±lÄ±nda yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 12 bin 702 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Antalya aldÄ±. Antalya'yÄ± sÄ±rasÄ±yla 11 bin 229 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul, 3 bin 16 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Mersin izledi.

YABANCILARA ARALIK AYINDA 2 BÄ°N 64 KONUT SATIÅžI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %67,7 azalarak 2 bin 64 oldu. AralÄ±k ayÄ±nda toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n payÄ± %1,5 oldu. AralÄ±k ayÄ±nda yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 796 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul aldÄ±. Ä°stanbul'u sÄ±rasÄ±yla 609 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Antalya, 230 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Mersin izledi.



YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸÄ±, AralÄ±k 2023

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UYRUKLARA GÃ–RE 2023 YILINDA EN Ã‡OK KONUT SATIÅžI RUSYA FEDERASYONU VATANDAÅžLARINA YAPILDI



Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'den 10 bin 560 konut satÄ±n aldÄ±. Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±yla 4 bin 272 konut ile Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± ve bin 917 konut ile Irak vatandaÅŸlarÄ± izledi.

AralÄ±k ayÄ±nda ise Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'den 527 konut satÄ±n aldÄ±. Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±yla 205 konut ile Ä°ran, 113 konut ile Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± izledi.



TÃœRKÄ°YE'DE 2023 YILINDA KADINLAR 401 BÄ°N 933, ERKEKLER 690 BÄ°N 438 KONUT SATIN ALDIÂ



TÃ¼rkiye genelinde 2023 yÄ±lÄ±nda, kadÄ±nlar %32,8 pay ile 401 bin 933, erkekler %56,3 pay ile 690 bin 438 konut sahibi olurken, %1,6 pay ile 19 bin 610 konut, kadÄ±n ve erkek tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa alÄ±ndÄ±.

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Uyruklara gÃ¶re konut satÄ±ÅŸÄ±, Ä°lk 20 Ã¼lke, 2023Â Â Â Â Â Â Â Â Â



