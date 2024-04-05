2022 yılı verisi açıklandı! 343.9 milyar kilometre yol yapıldı

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Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin %55,7'si otomobiller, %20,4'ü kamyonetler, %12,4'ü kamyonlar, %4,4'ü motosikletler, %4,0'ı minibüsler ve %3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %5 ARTARKEN TOPLAM TAŞIT-KM %4,3 ARTTI

Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre %5,0 artarken toplam taşıt-km %4,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde %10,6, otomobillerde %4,1, kamyonetlerde %3,9, kamyonlarda %3,7, minibüslerde %0,5 artarken otobüslerde %0,2 azaldı. Taşıt-km ise otomobillerde %7,0, motosikletlerde %4,9, otobüslerde %3,6, kamyonlarda %3,0 artarken kamyonetlerde %0,8, minibüslerde %0,2 azaldı.

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OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 415 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2022 yılında sırasıyla otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.

OTOMOBİLLER TARAFINDAN KATEDİLEN MESAFENİN %48,4'ÜNÜ DİZEL YAKITLILAR YAPTI

Otomobiller tarafından 2022 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin %48,4'ü dizel, %30,5'i LPG ve %21,1'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Türkiye'de 2022 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol %37,0'lık oranla taşıt filosunun %48,4'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla %23,5 ile 4-7 yaş, %20,3 ile 0-3 yaş ve %19,2 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için %35,6, 4-7 yaş için %25,3, 0-3 yaş için %21,3 ve 8-11 yaş için %17,8 oldu.