2021'de zincirleme büyüme

Oto kiralama sektörü, 2020 yılında global çapta sert etkiler yaratan koronavirüsün Türkiye’ye sıçrayışı ile birlikte ciddi bir soğuk duş etkisi yaşamıştı. Özellikle dünya çapında uçuşların durması kısa dönem kiralama sektörü üzerinde ciddi olumsuz etki bıraktı. Atlatılan ilk şokun ardından toplu taşıma ile birlikte doğan bireysel araç talebi yeni müşteri tiplerinin kiralama sektörünü canlandırmasını sağladı. Bununla birlikte uzatılan kontratların etkisi ile sektörün araç parkı yaşı bir miktar yükseldi. Yıl sonunda daralma beklenenin altında olsa da operasyonel kiralama sektörü yüzde 5.6’lık bir küçülme ile 2020’yi kapattı.

TOPARLANMA BEKLENTİSİ

2021 yılı ise kiralama sektöründe büyümenin yeniden başlayacağı yıl olarak belirtiliyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Alınan tedbirler ve aşı uygulamalarıyla birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak kaynakların verimli kullanımı adına sunduğu avantajlardan ötürü operasyonel araç kiralamanın tercih unsuru olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak” şeklinde konuştu.

ARAÇ PARKI GENÇLEŞECEK

İnan Ekici, “2021 yılında günlük kiralamada araç parkının ortalama kilometresi düşecek ve araç yaşı da azalacak. Uzun dönem kiralama sektöründe ise kontrat yenilemeleri, büyüme beklentisi ve faizlerin geri gelmesiyle birlikte daha fazla yatırım gündemde olacak. KOBİ’ler de bu noktada önemli. KOBİ’lerin ekonomiye yeniden değer yaratmaya başlaması operasyonel araç kiralama sektörünü olumlu anlamda etkileyecektir. Bu kapsamda, uzun dönemli araç kiralama sektöründeki araç parkının ortalama kilometresi ve yaşı azalacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

SIFIR VE İKİNCİ EL OLUMLU ETKİLENECEK

Yıl genelinde yaşanması olası bütün gelişmeler ışığında kiralama sektörünün toparlanması ile birlikte sıfır araç ve ikinci el sektörünün de olumlu olarak etkilenmesi bekleniyor. Kiralama şirketlerinin yapacağı yatırımlar ile birlikte sıfır araç alımında önemli bir büyüme ortaya çıkacak. Bununla birlikte sektör, araç parkının ortalama yaşını aşağı çekme çalışmaları doğrultusunda elindeki araçları da ikinci el piyasasına sunacak. Bu çalışmaların da ikinci el piyasasında nitelikli araç satışı rakamlarının canlı kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

2021’E YATIRIMDA HIZLI BAŞLANGIÇ

Yaygın ofis ağı ve sunduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Enterprise Türkiye, 2021 yılı Şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi araç kiralama ofisini daha devreye aldı. Bu kapsamda; İstanbul’da Cevahir AVM ve Ümraniye, Malatya’da Malatya Park AVM ile Alanya, Muş ve Hatay’da yeni ofisler hizmete başladı. Son olarak geçen yıl pandemi dönemiyle birlikte artan mobilite ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına 2020 yılında yeni şehir içi ofislerini de devreye alan Enterprise, şubat ayında açılan yeni lokasyonlarla birlikte Türkiye çapında toplamda 70’in üzerinde ofise ulaşmış oldu. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün konuyla ilgili olarak; “Pozisyonumuzu pandeminin getirdiği yeni normale göre alarak 2020 yılında araç sayısı, ofis ve daha da önemlisi istihdam anlamında önemli oranda büyüdük. Bu bağlamda 2021 yılında yeni şehir içi ofis yatırımları yapmaya da devam edeceğiz ve yakın zaman hedefimizi 100 ofis olarak belirledik” açıklamasında bulundu.

ESNEK KİRALAMALAR

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün konuyla ilgili olarak açıklamasının devamında “Pandemi, özellikle araç kiralama sektöründe kurumsal kimliğe sahip güvenilir markaları pozitif anlamda ayrıştırdı. İnsanlar virüsten korunma amacı ile şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımaya önemli bir alternatif olması sebebiyle araç kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte etmeye başladık. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım hizmetlerimizle ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Salgınla birlikte müşterilerimizin araç kiralama süreleri de farklılaştı. Daha esnek kiralamaya yöneldik. Haftalık, aylık, 3 aylık gibi kiralamalarda artış yaşandı. Bununla beraber şehir içi lokasyonların kiralamada öne çıkmasıyla birlikte şehir içi ofis yatırımlarımıza hız verdik” dedi.

KİRALAMADA ‘ESNEKPLAN’ DÖNEMİ

Dünya çapında beş kıtada ve 30’dan fazla ülkede araç filosunu yöneten LeasePlan, kısa dönemli kiralama yapmaya olanak sağlayan yeni hizmeti EsnekPlan’ı hayata geçirdi. LeasePlan Türkiye tarafından her ölçekten işletmenin dönemsel ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için sunulan EsnekPlan, 1 aydan başlayan ve bunun katları olarak belirlenen sürelerde operasyonel kiralama hizmetine olanak sağlıyor. EsnekPlan hizmetiyle LeasePlan Türkiye’nin geniş araç havuzu içerisinden ihtiyacına en uygun segmentteki aracı seçen şirketler, sabit bir kira bedeliyle aylık kiralama yapabiliyor. Minimum 1 ay kiralama süresi ile başlayan bu hizmette firmaların ihtiyacı sona erdiğinde ise herhangi bir erken iade bedeli ödemeden iade işlemi gerçekleştiriliyor.





YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Esneklik ve anlık değişebilen ihtiyaçların arttığı günümüz şartlarında EsnekPlan ürünümüzü, işletmelerin ihtiyaçlarını hızlıca çözebileceği ve dilediği zaman ekstra bir bedelle karşılaşmadan kiralama hizmetini sona erdirebileceği bir çözüm olarak sunuyoruz. Operasyonel kiralama alanındaki 50 yılı aşkın tecrübemizle tasarladığımız EsnekPlan; yol yardım, ikame araç, lastik, muayene, hasar yönetimi, vergi yönetimi gibi birçok operasyonel hizmeti aylık kiralamanın rahatlığı ile sunuyor işletmelere. LeasePlan Türkiye olarak dijitalleşen ve özellikle yaşadığımız salgın döneminde ihtiyaçları yeniden şekillenen dünyaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SATILIK ARAÇLARI BİLE İKİNCİ EL KİRALIYORUZ”

Pandemi döneminde tercihlerin değiştiğini ve firmaların ikinci el araçları, yeniden kontrat yaparak kiralamaya devam ettiğini belirten Türkay Oktay, “Yenilenen ÖTV matrahları ile tüm araçlar pahalandı. Dolayısıyla, sıfır aracı bulmak da sorun, sıfır aracın yeni kiralama bedelleri de bir hayli yüksek. Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamız CarNext.com’da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021’de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralamanın önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.