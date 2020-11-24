‘2021’de gaza basacaklar’

Salgın döneminde başta enerji piyasaları olmak üzere tüm ekonomik aktivitelerin büyük bir durgunluk yaşadığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2021 itibarıyla küresel ekonomiler yavaş yavaş canlanmaya başlayacak. Ülkeler yaşadıkları ekonomik kayıpların telafisi için daha fazla gaza basacak. Bu enerji sektörüne de yansıyacak ama dünya artık yeni yola eski yöntemlerle devam edemez. Daha sürdürülebilir ve teknolojik gelişmelere odaklanmak zorundayız” uyarısında bulundu.

MERKEZ DEĞİŞECEK

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’nda konuşan Bakan Dönmez, “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin merkezde olduğu bir gelecek bizi bekliyor. Bu anlamda Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan çalışma gelecek için önemli analizler içeriyor” diye konuştu. Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin ciddi bir ivme yakaladığını söyleyen Dönmez, “Yenilenebilir enerjide kurulu güç kapasitemiz yüzde 60’lara, elektrik üretimimiz ise yüzde 45-50 seviyelerine ulaştı. 2020’de bazı günler üretim rekorları kırdık” şeklinde konuştu.

EN TEMİZİ VERİMLİLİK

En temiz ve yerli enerji kaynağının enerji verimliliği olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, “Salgından sonra toparlanma döneminde enerji talebinde hızlı bir artış olacak. Bu artış sadece yeni tesis yatırımları ile karşılanamaz. Burada atılacak en güzel adım mevcut tesislerin daha sürdürülebilir ve verimli kullanılmasını sağlamaktır” dedi. Enerji sektöründe aynı zamanda büyük teknolojik değişimler yaşandığına da değinen Dönmez, “Enerji bir emtiadan çok teknoloji oyununa dönüyor. Kaynağın yerli teknolojinin ithal olduğu yerde enerji bağımsızlığından söz edilemez. Yenilenebilir enerji ve diğer teknolojilere daha fazla odaklanmalıyız. Bu kapsamda TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” diye konuştu.

TEKNOLOJİ ODAKLI DÖNÜŞÜM

Önümüzdekİ dönemde elektrik teknolojilerinin payının hızla artacağını söyleyen IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, “20 yıl içerisinde güneş ve rüzgar enerjisinin üretimdeki payının yüzde 11’den yüzde 28’e çıkmasını bekliyoruz. Bu diğer bir senaryoda yüzde 36 . Bunun yanında elektrik sektörü dahil tüm sektörlerde teknoloji odaklı bir dönüşümü gerçekleştirebilmek üzere yatırımlarda sürdürülebilirliğin önemi de çok büyük” dedi. Güray, raporun politika önerilerini ise şöyle sıraladı:

ULAŞIMDA DEĞİŞİM VURGUSU

Daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini için yatırımların cazibesinin artırılması.

Rekabetçi elektrik ve doğalgaz piyasalarına geçişin hızlanması.

Yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması.

Enerji verimliliğinin artırılması.

Elektrikli araçların ve şarj altyapısının hızlı büyümesi.

Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması.

Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması.

YATIRIMCI İÇİN REFERANS

IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’nın belirsizliklerin arttığı bu dönemde önemli bir çalışma olduğunu belirten Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bilimin ışığında, ortak akılla hazırlanan bu analizler aynı zamanda Türkiye’deki enerji piyasasının öngörülebilirliği için de önemli bilgiler içeriyor. Rapor özellikle yabancı yatırımcıları ve yenilikçi teknolojileri Türkiye’ye çekmek için bir referans niteliği taşıyor” dedi.

7 KAT DAHA BÜYÜK

Enerji sektörünün şimdiye kadar yaşamadığını bir krizin içinde olduğunu aktaran Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, “2008 krizinden 7 kat daha kötü bir sonuçla karşılaştık. En büyük darbeyi petrol sektörü yedi. Diğer taraftan da bu yıl kurulan santralların yüzde ellisini sadece güneş oluşturdu. Bu bize yeni dönemde trendlerin gidişatını gösteriyor” diye konuştu.