2021 Pony Ligi yarın başlayacak

Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye'de ilk kez İstanbul, Bursa ve Ankara'da bulunan 8 farklı binicilik kulübünün bir araya gelerek düzenlediği lig, 6-7 Mart ile 26-27 Haziran arasına yapılacak. Ligde, yaşları 3 ila 14 arasındaki biniciler yarışacak.



Biniciliğin temelini oluşturan engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık, atlı cimnastik ve üç günlük yarışma gibi disiplinlerden biri olan pony, sayılan bu branşların temeli sayılıyor.



Alkuzu Binicilik Okulu Antrenörü ve 2021 Pony Ligi sözcüsü Figan Ersan, biniciliği ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen 2021 Pony Ligi'ni salgın döneminde eve kapanmak zorunda kalan ve biniciliğe yeni başlamış çocukların aktiviteleri açık havada eğlenerek öğrenmesi, yarışması ve sosyalleşmesi için fırsat olarak gördüklerini belirtti.





Ersan, yarışmaların, Fransız Binicilik Federasyonunun oyun pedagojisi kapsamında yapılan bir yarış animasyonu "Equifun (atlı eğlence)" ve çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde binici ve at ikilisinin denge, uyum, yumuşaklık esasları dahilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran "Engel Atlama" olmak üzere iki bölümden oluştuğunu kaydetti.



Yıllardır binici kulüplerinin az sayıda binicisiyle kendi bünyelerinde düzenlediği yarışmaları bu yıl 8 kulübün oluşturduğu bir lige dönüştürdüklerini ifade eden Ersan, geniş katılımda düzenlenen yarışların binicilik sporu için önemli olduğunu vurguladı.



2021 Pony Ligi takvimi şöyle:



"1. Ayak 6-7 Mart Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü-İstanbul, 2. Ayak 27-28 Mart Gürman Binicilik Spor Kulübü-İstanbul, 3. Ayak 3-4 Nisan Tabiat Binicilik-Bursa, 4. Ayak 17-18 Nisan Beykoz Eğitim Vadisi Atlıspor-İstanbul, 5. Ayak 1-2 Mayıs Alkuzu Binicilik-İstanbul, 6. Ayak 15-16 Mayıs Çankaya Binicilik-Ankara, 7. Ayak 5-6 Haziran İstanbul Atlıspor Kulübü-İstanbul, 8. Ayak 26-27 Haziran Dila Atlıspor (final)-İstanbul."