2020’de hedef büyüttü

Şirket, İzmir’den çıktıkları yolculukta önce Ankara ve İstanbul olmak üzere doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye’nin her yerinde hizmet veriyor. “Güvenli Yol Arkadaşınız” sloganıyla hareket eden Bozşahinler Turizm, bu yolculukta, çalışanlarından destek alıyor. Personel taşımacılığında çalışan insan faktörünün önemli olduğunu düşünen Bozşahinler Turizm Kurucusu İrfan Görkemli, işine bağlı, güleryüzlü personeli ile sektörde fark yarattıklarına inanıyor. Finans yönetimi, mali yapı, kalite standartları, müşteri ile ilişkilerin ve satış ayaklarının, sahada varolması, için birbiriyle uyumlu olması gerektiğine vurgu yapıyor. 2020 yılı için yüzde 10-15 büyüme hedefleyen Bozşahinler Turizm yılın ilk ayı itibariyle yüzde 5 oranı yakalamış durumda.

2003’DE YOLA ÇIKTI

İstanbul’da doğup ilk, orta ve lise eğitimlerini İzmir de tamamladığını belirten İrfan Görkemli, işletmecilikte belli alanlarda çalışıp tabandan alaylı yetişme yapısıyla kendi işini kurduğunu ifade ediyor. Karakterine uygun bir meslek olduğunu düşünerek taşeron olarak bir firmada kendi aracıyla şoförlük yaptığına değinen Görkemli, “Sonra sektör yapısını irdelemeye başladım. Belli bir süre çalışıp o deneyimi kazandıktan sonra müsade isteyerek ‘ben şirket olarak bu işi yapmak istiyorum’ dedim. 2003 yılında şirketleşmiş olduk” dedi.

35 ŞİRKETE HİZMET

Daha önce çalıştığı sektörlerden birinin de kargo üzerine olduğunu belirten İrfan Görkemli, bu sayede birçok hinterlandı bildiğini; bunun avantajıyla kazandığı deneyimi birleştirerek firmalarla görüşmelere başladığını ifade etti. Görkemli, “O günden bu yana 9’u holding yaklaşık 35 şirketle; 12 bin personel ve öğrenciye taşımacılık hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 75 adet öz mal otobüs, midibüs, ve VIP taşıtımız var. Bu taşıtlarımızı kullanan ve operasyonlarımızı gerçekleştiren 350 tecrübeli çalışanımız var. Kullandığımız araçların yüzde 99’u kalite, konfor, estetik, güvenlik ve çevreye zarar vermeyen unsurları bir arada bulunduran Mercedes marka araçlardan oluşuyor. Bozşahinler Turizm standardı olarak; kullandığımız araçları, VIP kısmında üç yıl, personel ve öğrenci taşımacılığı alanında ise beş yılda bir değiştiriyoruz. Araç filomuzu dinamik ve modern tutuyoruz. Kurumumuz içerisinde birincisi eğitim salonu, ikinci olarak müşterinin sağlığını korumak ve hijyen adına yıkama bölümü çok önemli benim için. Kaliteyi oluşturan güvenlik olduğu kadar temizlik ve konforu da önemli etkenler olarak benimsiyoruz” şeklinde konuştu.