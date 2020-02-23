2020’de 100 yeni market açıyor

Gurme marketlerini de önemsediklerini belirten Kartallıoğlu, Gurme ağlarını 25’e çıkardıklarını açıkladı. Tüm bu yatırımlarla 2019 yılını yüzde 35’i kadın olan 10 bin 456 çalışanla hizmet verdikleri 634 market ile bitirdiklerini kaydeden Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak 2019’da 6.4 milyar TL ciro elde ettiklerini ve yüzde 23 büyüdüklerini söyledi. Müşterilerine öz markalı toplam 500 farklı ürün sunduklarının altını çizen Kartallıoğlu, “2019 yılında en çok Carrefour marka yumurta, süt, su ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih edildi. Geçen seneye göre bu yıl satış hacmimizde yüzde 55’lik bir artış yaşandı. Online alışveriş platformumuz Carrefoursa.com ile de trafiğimizi yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 102 artırdık. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geliyor” diye konuştu. 2020 yılının CarrefourSA adına büyüme yılı olacağını vurgulayan Kartallıoğlu, şunları söyledi: “2020 yılına 100 yeni market yatırımı hedefiyle başladık. E – ticarete odaklanıp farklı platformlardaki erişilebilirliğimizi artıracağız. Outlet alanlarımızı yaygınlaştıracağız. Özmarkalı ürün yelpazemizi genişleteceğiz.”